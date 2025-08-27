La estrella de la Tierra David Rysdahl sobre la desconfianza de Arthur en Prodigy

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Observación», temporada 1, episodio 4 de «»Alien: Tierra«Ahora transmitiendo en Hulu.

Después de que Wendy (Sydney Chandler) luchó contra un xenomorfo y sufrió graves daños internos en el episodio anterior, el episodio 4 de «Alien: Earth» tiene lugar inmediatamente mientras se despierta a los sonidos de los especímenes alienígenas recién recolectados del Maginot del USCSS que se está experimentando. Con el final del episodio 3 cuando Wendy comienza a investigar en Neverland Research Island, los sonidos grotescos se vuelven más fuertes dentro de su cabeza, lo que la hace colapsar debido a las altas frecuencias. Dado que Wendy posee una capacidad única para llevar a cabo contacto directo con los especímenes alienígenas, el CEO de Prodigy Corporation, Kavalier (Samuel Blenkin), realiza una prueba para poner de nuevo a sus procesadores de audio en línea con la ayuda de Arthur Sylvia (David Rhysdahl) dentro del laboratorio. Como seguidor leal de Kavalier y el técnico principal de la compañía, Arthur comienza a darse cuenta del tratamiento inhumano de los híbridos a medida que avanza el episodio, planteando la pregunta: ¿se utilizan los cuerpos híbridos con fines científicos? De izquierda a derecha: Alex Lawther, Sydney Chandler y David Rysdahl

Cortesía de Patrick Brown/FX Rysdahl habló con Variedad Sobre el creciente cariño de su personaje por los niños perdidos, el argumento revelador entre Arthur y su esposa Dame Sylvia (Essie Davis) y cómo su profesor de química universitaria inspiró el atuendo de los años 70 de Arthur.

«Observación» sigue inmediatamente a Wendy escuchando los especímenes alienígenas por primera vez. Arthur está en la sala obligado a cumplir, ya que el niño Kavalier hace que Wendy recree los sonidos alienígenas a través de su sistema. ¿Es este el momento en que Arthur comienza a cuestionar su lealtad a Prodigy Corporation?

Pensé en Arthur como si estuviera en el Proyecto Manhattan, y esta idea de que había científicos detrás del Proyecto Manhattan que amaba la ciencia y amaba ser parte de ella. Definitivamente rodeé que este es el episodio en el que todo cambia, porque Prodigy Corporation había creado este código de ética con una guía muy clara. Arthur confió en su esposa y el proceso detrás de hacer los híbridos, y de repente, está empezando a sentir que es parte del problema.

Arthur se enfrenta a Dame Sylvia por sus preocupaciones sobre hacer que Wendy se comunique directamente con los extraterrestres y el resto de los niños perdidos muy cerca de los especímenes desconocidos. Ella le dice que su trabajo es para el bien de la ciencia y la humanidad, pero Arthur no está de acuerdo con esa declaración. ¿Por qué crees que Arthur ha llegado a preocuparse por los niños, a pesar de que técnicamente son sus experimentos?

Lo sorprende. Sigue diciendo al comienzo del programa que estos niños son híbridos e intentan distanciarse de ellos emocionalmente. Él sigue emocionando con estos niños, y ella también. Para Essie y para mí, nuestros personajes son el Pseudo Padre y la Madre, y se convierte en un poco en crecer para ellos. Como padre, comienzas a ver a tus hijos hacer cosas que te sorprenden, y comienzas a preocuparte de una manera que no te pensaste [could]Tienes temores de que no pensaste que ibas a tener. Para mí, la metáfora de la paternidad es parte de su viaje y el arco de lo desconocido. Son científicos, pero su amor y cuidado por estos niños, y por lo tanto su complicidad para dañarlos, comienzan a molestarlo inconscientemente.

Después de esta conversación, ¿Arthur se ve a sí mismo como la figura principal de los padres para los niños perdidos después de lo que han sido sometidos?

Hay mucha disonancia cognitiva en Arthur. Es similar a donde estoy ahora con IA y transhumanismo, y su idea en el futuro donde podemos descargar la mente de alguien y ponerla en un robot muestra que no sabemos cómo nos sentiremos cuando eso suceda. Podemos tener ética e ideales, pero luego la realidad de lo que sucede lo abruma. Conscientemente, Arthur diría que no, pero inconscientemente, diría que sí a ser su figura parental.

A medida que se experimenta Wendy, Joe (Alex Lawther) y Arthur están comenzando a estar en la misma página sobre sus sentimientos cambiantes hacia el prodigio como trabajadores. Entre las miradas que se dan en el laboratorio cuando el niño le pide a Arthur que continúe la prueba de audición de Wendy a la forma en que Joe está siendo tratado después de su cirugía, los engranajes se están volviendo lentamente en la cabeza.

Arthur ve cuánto ama a Joe ama a su hermana, y le recuerda que esta es una persona real. Este es un hermano real, y aunque los científicos han estado hablando en ciencia [terminology for the hybrids]Está afectando a personas reales. Para que la presencia de Joe esté allí, provoca un cambio en Arthur. Él ve cuánto la ama y cuánto ha sido afectado. Arthur comienza a ver esto, y se da cuenta de que, por supuesto, Joe se sentiría así por Wendy. Arthur comienza a darse cuenta de que esta corporación es despiadada, y creo que comienza a tomar mucho de eso de ver a Joe y comienza a cambiar su estado interno.

Todos en Prodigy Corporation tienen un estilo único, desde el atuendo suelto de pijamas del niño Kavalier hasta la estética retro de Arthur. ¿Cómo te ayudó entrar en el guardarropa de Arthur a dar vida a su personaje?

Suttirat [Larlab]¿Quién es el diseñador de disfraces, y yo iba y venía en el look de Arthur, y tuvimos todas estas imágenes de científicos de los 70 que trabajaban en la NASA que tenían grandes barbas y camisas impresas en flores? La inspiración fueron los hippies que aman la ciencia de todo. En realidad era un estudiante de química en la universidad, y tenía un profesor de biología con una barba masiva, y él era el tipo de persona que vendría a clase y había agarrado a un insecto en el camino, y sería como «¡Chicos, miren este error genial! ¡Lo mostraremos bajo el microscopio!» Y le encantó tanto. Esa es quién es Arthur. Él ama el trabajo y eso te permite [as an actor] Poner anteojeras a la ética más grande de todo.

