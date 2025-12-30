La estrella de ‘La princesa prometida’ Cary Elwes comparte tributo a Rob Reiner

Cary Elwesquien protagonizó Rob ReinerEl clásico de fantasía de 1987 “La princesa prometida”, emitió un comunicado el Instagram el lunes por la noche en memoria del director y su esposa, Michelle Singer, quienes fueron encontrado muerto en su casa de Brentwood el 14 de diciembre.

“Ha pasado suficiente tiempo como para que finalmente pueda expresar mi dolor con palabras”, escribió Elwes en el título de su publicación. “Tenía 24 años cuando conocí a Rob Reiner en ‘La princesa prometida’. Y desde ese primer encuentro me enamoré de él. Ya era fan de su trabajo así que conocerlo en persona fue un sueño hecho realidad. Cuando empezamos a pasar más tiempo juntos, supe que era alguien que quería en mi vida”.

Elwes recordó que lo primero que notó sobre Reiner fue que «llevaba el corazón en la manga» y «siempre trataba de encontrar lo mejor en las personas». Añadió que a Reiner “le encantaba hacer películas”, pero más que eso, le encantaba “la experiencia misma” de crear una película.

«Solía ​​decir: ‘Una vez que se estrena la película, pertenece a otras personas. Pero mientras la haces, ese es tu tiempo en el planeta, así que quieres que sea buena'», recordó Elwes. «Y el tiempo que pasé con él en ‘La princesa prometida’ fue más que genial. No recuerdo un solo día sin reírme. La película trata sobre el amor, la lealtad y el sacrificio. Cosas que Rob apreciaba. Esta es una de las muchas razones por las que era la persona perfecta para dirigirla».

Elwes cerró su declaración agradeciendo a Reiner y Singer por compartir su vida con él y el mundo en general.

Concluyó: «Debido a que todavía me duele el corazón cada vez que pienso en ti, sé que el dolor de perderte demasiado pronto probablemente nunca desaparecerá. Claro, la muerte no puede detener el amor verdadero, pero la vida es dolor sin ti».

La causa de la muerte de Reiner y Singer fueron “múltiples lesiones por fuerza cortante”, según los registros del Médico forense del condado de Los Ángeles. Horas después de que fueran encontrados muertos, su hijo, Nick Reiner, fue arrestado y fichado bajo sospecha de asesinato el lunes por la mañana. el era acusado de dos cargos de asesinato en la muerte de sus padres el martes por la tarde.