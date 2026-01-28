La estrella de la G League de los Lakers lucha a su regreso a South Bay

Después de un breve período de 10 días, el Lakers de Los Ángeles finalmente optó por enviar Kobe Bufkin regresar a la G League en lugar de extender su estadía en el nivel de la NBA.

El jugador de 22 años regresó a la acción el martes por la noche con los South Bay Lakers, marcando su primera aparición desde su breve convocatoria.

En 33 minutos, Bufkin terminó con 19 puntos, tres rebotes, cinco asistencias y dos tapones en la victoria por 121-107 sobre los College Park Skyhawks.

Tuvo problemas desde el campo, acertando 4 de 14 en total y 2 de 7 desde más allá del arco, pero se mantuvo agresivo y eficiente en la línea de tiros libres, derribando sus cinco intentos para respaldar su producción anotadora.

La escolta de los Lakers regresa al papel familiar de la G League

Antes de su NBA oportunidad, Bufkin se había convertido en uno de los escoltas más completos de la G League y era ampliamente visto como un futuro jugador de rol de la NBA.

En 15 partidos con South Bay esta temporada antes de su convocatoria, promediado 25,9 puntos, 4,7 rebotes, 4,0 asistencias, 1,2 robos y 1,3 tapones mientras dispara al 51,2% desde el campo y al 39,5% desde el rango de tres puntos a gran volumen.

Esa producción no se tradujo completamente durante su breve paso por los Lakers. En cuatro apariciones en su contrato de 10 días, Bufkin promedió 3,0 puntos y 1,3 rebotes en 11,3 minutos por partido, lanzando un 36,4% desde el campo y un 28,6% desde tres.

El guardia de 6 pies 4 pulgadas generalmente se desplegaba en tramos cortos junto a jugadores de rotación establecidos que dominan el uso ofensivo.

En ese contexto, su impacto se manifestó más en el lado defensivo, donde mostró versatilidad posicional, fuertes instintos y voluntad de competir.

Su aparición más notable en la NBA se produjo en la derrota del 17 de enero ante los Portland Trail Blazerscuando registró 22 minutos, anotó nueve puntos con 3 de 8 tiros, acertó un triple y agregó una asistencia y dos bloqueos.

Fue una muestra de lo que podía ofrecer con una pista más larga.

La oportunidad permanece, pero no necesariamente en Los Ángeles

El contrato de 10 días de Bufkin expiró el 23 de enero. A pesar de que los Lakers tenían la opción de firmarlo con un segundo acuerdo de 10 días que se habría extendido hasta la fecha límite de cambios del 5 de febrero, el equipo eligió no hacerlo hacerlo en medio de una temporada marcada por frecuentes lesiones.

Aun así, es posible que el período haya cumplido su propósito. Los Lakers pudieron observar más de cerca a una ex selección de primera ronda que en gran medida había pasado desapercibida, aunque sigue siendo incierto si finalmente lo mantendrán dentro de la organización.

Por regresando Bufkin a la G League sin firmarlo con un contrato estándar, un acuerdo bidireccional o un segundo contrato de 10 días, Los Ángeles lo ha dejado libre para firmar con cualquier equipo de la NBA, sin obligación de permanecer vinculado a los Lakers más allá de South Bay.

Otros equipos se han aprovechado situaciones similares en las últimas semanas. El Cohetes de Houston, Knicks de Nueva Yorky 76ers de Filadelfia Todos se han sumergido en el grupo de talentos de la G League para asegurar contribuyentes en acuerdos flexibles o a corto plazo.

En 2024, el Grizzlies de Memphis notablemente cazado furtivamente Scotty Pippen Jr. de South Bay y lo convirtió en un legítimo Jugador de rotación de la NBA.

Ese riesgo sólo aumenta a medida que avanza la temporada. Los equipos que salen de la contienda a menudo cambian después del receso del Juego de Estrellas, creando una ola familiar de convocatorias de la G League y contratos a corto plazo.

Es poco probable que los problemas de tiro de Bufkin en su primer juego con South Bay generen alarma. Más que nada, reflejan la adaptación al entorno acelerado y de alto uso de la G League.

Incluso en una noche libre, brindó una actuación integral y una presencia defensiva, el tipo de perfil que los equipos de la NBA continúan monitoreando de cerca.