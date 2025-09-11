La estrella de la ex Warriors asigna la culpa de la situación de Jonathan Kuminga

Tél principal Tema de conversación este verano para el Guerreros de Golden State ha sido el futuro inminente de Jonathan Kuminga. La franquicia está en un contrato paralizado con el jugador de 21 años, con la esperanza de que firme la oferta de clasificación para la próxima temporada, mientras que quiere un acuerdo a largo plazo.

Ahora, más de dos meses después de la temporada baja, el agente libre restringido en Kuminga aún no ha firmado nada con respecto a su futuro con los Warriors. Como la situación ha sido titular en Stephen Curry-El titular de la esperanza, muchos han pensado en cómo Kuminga o Golden State deberían acercarse al estancamiento.

Hablando con Action NetworkLa ex estrella de los Warriors y armador del Salón de la Fama, Tim Hardaway, declaró lo que cree que Kuminga debería hacer.

«It Difícil para Kuminga. Sé que él no encajar en su piel. Después de dos o tres años, te conoces no Fit e intentas obtener un intercambio,» Dijo Hardaway. «El es Voy a tener que firmar un contrato de un año. El es Voy a tener que entrar allí y jugar su [expletive] apagado. «

Permanecer un agente libre restringido sin firmar y es Según se informa, sosteniendo a los guerreros desde hacer más cambios en la lista para la próxima temporada.

Hardaway culpa a CBA por la situación de Kumminga

Mientras Kuminga ha expresado interés En un acuerdo a largo plazo por un valor de $ 20- $ 30 millones anuales, Golden State tiene esperanzas Él devolverá la oferta de calificación de aproximadamente $ 7.9 millones. Hardaway culpa al Acuerdo actual de negociación colectiva firmado por la unión de los jugadores para el tipo de Situación Kuminga y Golden State se encuentran en ahora.

«TEl la mayoría de ellos no quiero ir de esa manera, pero fueron persuadidos para ir de esa manera porque estaban mirando el dinero que ya estaban obteniendo,» Hardaway dijo desde un jugador Perspectiva sobre el CBA. «Entonces, ahora entienden que nos equivocamos, no deberíamos haber hecho ese acuerdo de negociación colectivaentonces Podríamos ser este agente libre sin restricciones. «

Basado en el CBA, jugadores como Kuminga se han encontrado en similares ‘agente libre restringido‘ situaciones. Ambos Josh Giddey y Cam Thomas eran similar Casos, pero ambos acordaron recientemente acuerdos para regresar a sus equipos de la temporada pasada.

Kuminga difiere, y a partir de ahora, continúa teniendo poca influencia en su futuro, como se ve con el estancamiento de contrato. Hardaway predijo que si se resuelve pronto, Kuminga probablemente será conmovido por Golden State en algún momento del próximo año.

«Él es Voy a tener que llegar a donde sea son Voy a cambiarlo o no lo cambiarán. Eso es Lo único que puedo decir. Pero creo El es un buen jugador. I justo pensar que Steve Kerr perdió fe en él y yo no pensar eso El es voy a estar allí,» Hardaway agregó. «I no pensar El es Voy a estar allí por la mitad de la temporada. «

El ex Warriors protagoniza el comercio de Jimmy Butler

En la entrevista, Hardaway también comentó sobre el intercambio que envió Jimmy Butler desde Miami Heat al Área de la Bahía. Hardaway jugó para ambos equipos, pero tomó Miami’s perspectiva cuando se le preguntó sobre el impacto del comercio.

«I estaba sorprendido,« Dijo Hardaway. «Pero Jimmy va a ser Jimmy. Jimmy quería una extensión. Pat Riley dijo, ‘¿Por qué te debo una extensión? Tú estaban heridos Durante los últimos años al entrar en el juego de juego. «

Después de hacer la final con Miami dos veces, Del mayordomo La relación con el equipo comenzó a agriarse. Siguiente un de ida y vuelta con Riley y múltiple Otras disputas con la franquicia, El seis veces All-Star fue enviado al oeste para un paquete que rodea a Andrew Wiggins.

Breaking: El Miami Heat está finalizando un acuerdo para enviar a Jimmy Butler a los Golden State Warriors para Andrew Wiggins, Dennis Schroder, Kyle Anderson y una selección de primera ronda protegida, según las fuentes ESPN. pic.twitter.com/82mwhkcnvm – Shams Charania (@shamscharania) 6 de febrero de 2025

Junto con los problemas entre Butler y la organización que fueron hechos público, Hardaway cree que hubo detrás de puertas cerradas problemas que dio como resultado la división.

«I saber algunas cosas que estaban sucediendo allí que Jimmy estaba haciendo que yo no poder revelar, pero no Bien y no bueno para el equipo,» Añadió.

De todos modos, Butler se unió a Golden State con un impacto inmediato. El equipo fue 23-8 para cerrar la temporada regular con él en la lista, con múltiples jugadores viendo un aumento en el porcentaje de disparos con él como facilitador principal.

«SOh, sí, se puso feo, pero Pat se puso de pie, lo que Pat va a hacer, y lo que siente es adecuado para el equipo,» Hardaway dijo en el cierre. «Y eso fue todo. De todos avanzando y estás con tu equipo, Soy con mi equipo y vamos ser feliz. «