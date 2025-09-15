La estrella de la ‘edad dorada’ John Douglas Thompson se une a ‘Todos los pecadores sangran’

El Netflix adaptación en serie de Sa Crosby «Todos los pecadores sangran«Ha lanzado John Douglas Thompson En una serie de rol regular, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Thompson se une LEDER DE LA ENERCIA PRECIONADA PRECIONADO ṣọpẹ́ dìrísù En el drama, que se anunció originalmente en mayo como parte de la presentación inicial de Netflix. La logline oficial de la serie establece: «atormentado por la muerte prematura de su madre devota, el primer sheriff negro (Dìrísù) en un pequeño condado de Biblia Belt debe liderar la búsqueda de un asesino en serie que se ha estado aprovechando en su comunidad negra durante años en nombre de Dios».

Thompson interpretará a Albert Crown, el padre de la corona Titus de Dìrísù.

Thompson actualmente aparece en el exitoso drama del período HBO «The Gilded Age» en el papel de Arthur Scott. Sus créditos de televisión anteriores incluyen «Mare of Easttown» y «For Life», mientras que también apareció en películas como «más alto 2 más bajo», «hasta», «The 355» y «21 Bridges». Thompson es un actor escénico muy acompañado, que recibe una nominación al premio Tony en 2017 por su trabajo en la obra «Jitney». Ganó el Premio Drama Desk por su excelente rendimiento en solitario en 2014 por «Satchmo at the Waldorf» y recibió el premio especial de la organización en 2015.

Joe Robert Cole está adaptando «All the Sinners Bleed» para la pantalla y también servirá como productor ejecutivo y showrunner además de dirigir múltiples episodios, incluido el primero. Las producciones terrestres más altas de Obamas y la televisión Amblin también están produciendo junto con Cosby.