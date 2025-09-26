La estrella de ‘JoJo Rabbit’ Archie Yates lidera el cortometraje

Estrella de «JoJo Rabbit» Archie Yates Juega a un adolescente que queda atrapado en los peligros de Internet en el trailer de «Clout», un nuevo cortometraje del director Jordan Murphy Doidge.

El corto calificador de Oscar y Bafta sigue a Oskar (Yates) de 13 años, «cuya búsqueda desesperada de atención espiralía en algo siniestro», según un comunicado de prensa. «El breve se exploró los temas explorados en la ‘adolescencia’ de Netflix, situándolo firmemente dentro de una conversación global sobre identidad, vulnerabilidad y el lado oscuro de la mayoría de edad en línea».

Junto a Yates, «Clout» también está protagonizada por Anna Wilson-Jones («Black Mirror»), Nadine Marshall («Tatami»), Samuel Leakey («Gretel & Hansel»), Tiktok Star Kit Price y los recién llegados Obi Oleforo y Ashwin Chandrasekaran.

Después de su estreno en el Festival de Cine de Hollyshorts en agosto, «Clout» recorrerá los cines alrededor del Reino Unido en noviembre en asociación con Everyman. Cada detección será seguido por un Q&A con el elenco, la tripulación y los socios de salud mental.

«Clout» fue producido por Francis Chapman para Pimlico Pictures con la coproducción de Lindsay Cullen. The Short se ha asociado con las vidas familiares de Charities, la mezcla, en la emergencia de cine y artes con la esperanza de generar diálogo sobre la salud mental juvenil y la seguridad en línea.

Yates es mejor conocido por su actuación como Yorki en la comedia satírica negra satírica de Taika Waititi «Jojo Rabbit», que ganó el Oscar al mejor guión adaptado y fue nominada a la Mejor Película. Por su trabajo en la película, fue nominado al Mejor Actor Young en los 2020 Critics ‘Choice Awards. Sus otros créditos incluyen la película «Home Sweet Home Alone» y los papeles de voz en la serie «Wolfboy and the Everything Factory», «Ampibia» y «Oni: Thunder God’s Tale».

Mire el trailer de «influencia» a continuación.