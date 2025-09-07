La estrella de ‘I Swear’ Robert Aramayo, director Kirk sobre la foto de Tourette

Una película sobre el síndrome de Tourette llamada «Lo juro«Por lo general, provoca una risita y» buen título «de alguien que escucha sobre la película, que se estrena en Toronto. Y ese es el director de reacción y escritor Kirk Jones («Waking Ned Devine») quiere disipar: usar el humor y el corazón para educar al público sobre Tourette a través de esta historia de la vida real de John Davidson.

El plato de la multitud se inclina el 7 de septiembre en el Toronto INTL. Festival de cine. Bankside está representando las ventas internacionales en la película; Studio Canal se distribuye en el Reino Unido, mientras que Blue Fox Entertainment distribuye en Canadá.

Robert Aramayo («El señor de los anillos: los anillos del poder») protagoniza Davidson, quien como joven adolescente a principios de la década de 1980 fue diagnosticado con Tourette en un momento en que no se entendía. Davidson luchó pero en la edad adulta encontró un defensor en la madre Dottie de su amigo (Maxine Peake) y bajo la tutoría de Tommy (Peter Mullan), quien vio a través de las garrapatas incontrolables y jurando y le dio un trabajo. (Aramayo comenta que era un sueño trabajar con esos artistas. «Y para mí, fue solo un sueño también. Creo que todas fueron las primeras opciones. Y ya sabes, eso no siempre sucede», dice Jones).

Davidson no solo aprendió a abogar por sí mismo, sino que abogó por todos con las principales campañas de divulgación y educación de Tourette a través del Reino Unido en 2019, sino que aceptó un MBE de la reina Isabel II.

Pero si bien la película dibujará lágrimas, no es una taza de melaza. «Hablamos mucho sobre el tono», dice Aramayo, señalando que toda la película «podría vivir dentro de la escena de apertura». Eso muestra a Davidson enloqueciendo sobre conocer a la Reina para aceptar su MBE, encontrando su fuerza interior con la ayuda de Dottie a ingresar al Gran Salón con un arrebato vulgar y disculparse con encanto. «Hay un tipo diferente de energía en esa escena con la reina: hay diversión en la película», dice.

Tanto Jones como Aramayo se sintieron atraídos por el material para arrojar una luz sobre Tourette. Jones señala con orgullo que de 90 miembros del elenco, 30 tienen Tourette.

«Creo que ahora en realidad, especialmente con artistas como Lewis Capaldi, hay personas en el centro de atención que tienen Tourette, que están muy felices de hablar sobre Tourette, que están abiertos sobre Tourette», dice Jones.

«La mayoría de las personas tienen quizás la comprensión incorrecta de la condición. Tanto para Rob como para mí, fue una curva de aprendizaje realmente empinada».

Jones pasó mucho tiempo con Davidson, «Desde un punto de vista dramático, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista cómico, me sentí realmente atraído por esta idea de que alguien estaba fuera de control de lo que dijeron, y John, es un espíritu muy encantador y amable, pero lo que ha salido de su boca durante los años ha sido agresivo y ha sido agresivo y lo ha hecho maldito y solo lo ha hecho enorme, y lo ha hecho una gran cantidad, lo que ha sido lo que lo ha hecho, y lo ha hecho una gran cantidad, lo que ha sido violado, y lo ha hecho una gran cantidad, lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido violado, lo que ha sido el enorme. Estaba asombrado de que realmente no se había tratado antes «, dice Jones.

Aramayo dice que su investigación fue amplia y profunda, y pasar mucho tiempo con Davidson, así como las personas con Tourette realmente le permitieron desbloquear su interpretación.

«Tenía esta filosofía de que podía intentar encontrar al John dentro de mí. No quería venir desde una perspectiva de suplantación, o algo así», dice. «Y leí muchos libros, todo sobre desencadenantes y, como, realmente traté de entender y meterse debajo de lo que son las garrapatas y lo que es Tourette».

Cuando se le preguntó sobre su increíble fisicalidad en el papel, le da crédito a su entrenador de movimiento. Pero un kay no fue tanto los tics, fue «literalmente la cantidad de espacio que John ocupa en una habitación. Sabes, cómo se mueve por la habitación. Y la robustez a John y cosas así fueron realmente importantes para hacer lo correcto», dice.

«Solo interpretar a John mismo no es un esfuerzo fácil», continúa. «¡Nunca antes había estado en esa energía con un personaje!»