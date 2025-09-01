La estrella de ‘Holy Spider’ Zar Amir será honrada en la metrografía de Nueva York

Zar Amirla estrella francesa-iraní de Ali Abbasi‘S Sagrado Spider «será honrado en Nueva York Metrografía Teatro con un homenaje especial que incluye una proyección del cortometraje que califica al Oscar «Dos personas intercambiando saliva. »

Amir protagoniza junto a Luàna Bajrami («Retrato de una dama en el fuego») en el corto distópico dirigido por Natalie Mustata y Alexandre Singh. La película, que se ha clasificado para ingresar a la carrera de los Oscar, World se estrenó en Telluride y ganó un premio en el AFI Fest.

Titulado «Cero Compromise: The Films of Zar Amir», el tributo comenzará el 27 de septiembre en Metrograph Theatre.

El Amir, nacido en Teherán, que ganó la mejor actriz en Cannes con su actuación en el thriller de Abbasi «Holy Spider» en 2022, también es cineasta. Dirigió su primer breve, «Khat», cuando solo tenía 18 años, y desde entonces se ha establecido como una artista políticamente comprometida que se ha rebelado contra el régimen opresivo de Irán. Sus recientes créditos de actuación incluyen la película Sundance de Noora Niari «Shayda», que representó a Australia en la carrera de los Oscar del año pasado.

Tanto «Holy Spider» como «Shayda» proyectarán como parte del tributo, además de «Tatami», que codirigió con Guy Nattiv y se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, y el documental de Mehran Tamadon «My Beor Enemy». En este último, aparece como una de las iraníes exiliadas invitada a interrogar al director, como si fuera un agente de la República Islámica.

Amir estará en el terreno para el evento de Nueva York y participará en varias conversaciones, especialmente un Q&A junto con el dúo cinematográfico detrás de «Dos personas intercambiando saliva», Mustata y Singh, el 27 de septiembre. Será moderado por la profesora de la Universidad de Columbia Annette Insdorf.

Narrado por Vicky Krieps y filmado en blanco y negro, «dos personas que intercambian saliva» se desarrolla en un mundo donde los besos se castigan con la muerte y las bofetadas a la cara son una parte regular de las relaciones sociales. Amir interpreta a Angine infelizmente casado que está enamorado de Salesgirl Malacheise (Bajrami), amenazando con ponerlos en peligro de terribles represalias.

Como parte del programa, otras preguntas y respuestas reunirán a los cineastas y el talento, incluidos Charlotte Wells y Krieps.