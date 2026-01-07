La estrella de ‘Heated Rivalry’, Connor Storrie, fue como Miley Cyrus para Halloween

Ahora que Miley Cyrus ha dicho que le encantaría hacer música para la segunda temporada de “Heated Rivalry”. una de las estrellas del espectáculo, Connor Storrietiene una confesión que hacer.

Storrie, que interpreta al jugador de hockey ruso Ilya en la serie de romance queer, me cuenta que sólo tenía 13 años cuando se vistió como Cyrus para Halloween.

¿Como Hannah Montana?

No, fue Cyrus de su muy controvertida actuación en los MTV VMA con Robin Thicke en 2013. «No quiero exponerme un poco, pero… fue un gran momento cultural en ese momento», me dijo Storrie el miércoles por la mañana después de que él y la estrella de «Abbott Elementary», Janelle James, anunciaran el SAG/ de este año.Premios de actores nominaciones en Los Ángeles. «Mi mejor amigo y yo: yo era Miley Cyrus para Halloween y él era Robin Thicke».

“Estaba en la escuela secundaria”, continuó. «Creo que esas fotos ya no existen. Quiero plantar la semilla para que la gente intente encontrarlas, pero no creo que lo hagan». (Resulta que sí. Los fanáticos se apresuraron a encontrar uno después Variedad publicó un video de mi entrevista en las redes sociales).

Cyrus fue criticada por su aparición en los VMA no solo por hacer twerking con Thicke durante su presentación, sino que también fue acusada de apropiación cultural.

A diferencia de los videos de YouTube de Storrie de esa época que se han vuelto bastante populares hoy en día, Storrie no cree que haya imágenes de él como Cyrus. Como dijo James: «Eso probablemente sea algo bueno».

Mirando a la cámara, Storrie dijo: «Entonces, Miley Cyrus, debes saber que yo era tú en los MTV Movie Awards».

Ha sido un ascenso meteórico para Storrie y su “R calentado«Valry» coprotagonista Hudson Williams desde que HBO Max estrenó los dos primeros episodios del programa durante el fin de semana de Acción de Gracias. HBO Max adquirió la serie del streamer canadiense Crave.

Los memes y gifs de las escenas de sexo más explícitas del programa y otros momentos de los episodios rápidamente se volvieron virales.

A mediados de diciembre, Storrie me dijo que decidió hacer su audición sin camisa.. “Pensé: ‘Si vamos a hacer un programa que involucre mucho sexo’”, dijo. «Así que me quité la camisa, aunque no decía eso. Me la quité todo el tiempo porque pensé: ‘Si vamos a hacer eso, todos ustedes tienen que ver cómo lucen estas personas desnudas'».

Storrie ha firmado con la mega agencia de talentos CAA. Él y Hudson se presentarán en los Globos de Oro el domingo. Storrie hará su debut en un programa de entrevistas nocturno en “Late Night with Seth Meyers el 12 de enero.

Lamentablemente, porque “Rivalidad acalorada” es una producción totalmente financiada por Canadá, no es elegible para premios Emmy ni premios de actor.

«¿Creo que sería genial obtener ese reconocimiento por el programa?» —preguntó Storrie. «Sí, 100%. ¿Creo que el programa tiene un nivel de calidad que creo que será reconocido? 100%. Pero también, los premios son la guinda del pastel, que es simplemente poder hacer lo que quieres. Todos hacemos que las cosas sean vistas, así que cuando recibes refuerzos de que las cosas están siendo observadas, eso es todo lo que necesitas, especialmente con algo como esto que tenía pocas promesas».

James dijo que vio “Heated Rivalry” hace unas tres semanas cuando su asistente se la recomendó. «Lo que estoy pensando es su excelente acento ruso», dijo cuando aludí a sus atrevidas escenas de sexo. «Estoy pensando en su caracterización. Pienso que es adorable y que parece un protagonista, y estoy emocionado de ver a dónde irá a continuación.

Informe adicional de Kennedy French.