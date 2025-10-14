La estrella de ‘General Hospital’ Kirsten Storms dice que necesita cirugía cerebral

Tormentas Kirsten ofrecido “hospital general” publica una actualización sobre su salud el lunes por la noche y comparte que está programada para un procedimiento quirúrgico con espiral “en algún momento de las próximas dos semanas” para tratar un aneurisma cerebral que sus médicos descubrieron en una exploración en enero.

En un comunicado en las redes sociales, la veterana actriz de telenovelas, quien lleva 20 años en “Hospital General”, escribió que el descubrimiento la “asustó muchísimo”. Añadió que «quería publicar esto porque, aunque mi cerebro parece estar un poco discreto rebelándose contra mí, me permite entender que todos tenemos momentos en los que las cosas no van bien. Si podemos, haremos todo lo posible para hacer lo mejor para nosotros y nuestros seres queridos».

Según la Clínica Mayo, un procedimiento de enrollamiento implica «introducir un cable suave y flexible en el aneurisma a través de un catéter. El cable se enrolla dentro del aneurisma y sella el aneurisma de la arteria». La cirugía se realiza como medida preventiva para evitar que el aneurisma se rompa.

Storms también abordó un falso rumor en línea de que Storms había sido hospitalizada en enero porque ella «trató de ‘no vivir'», cuando en realidad se estaba reuniendo con su neurocirujano para un escáner cerebral para monitorear un quiste. «No podía entender por qué una persona inventaría algo tan terrible, cuando no tenía idea de por qué yo estaba allí realmente», escribió. «Hay algunas manzanas realmente podridas por ahí»

Storms tomó una pausa en “General Hospital” para mudarse de Los Ángeles a Tennessee en julio, y su papel de Maxie fue interpretado temporalmente por Nicole Paggi.

“Dado que la exploración de enero mostró un nuevo, pero *muy pequeño*, okupa (también conocido como quiste) en mi tronco cerebral, estaba claro que necesitaba [to] Cambiar algunas cosas en mi vida lo antes posible», escribió Storms en su publicación más reciente. «Por mis razones personales, dejar de vivir en Los Ángeles era muy importante para mí. La razón más importante para la mudanza fue [my daughter] Harper, pero gran parte fue por mi salud física y mental”.

Desde entonces, Storms regresó al “Hospital General” en escenas pregrabadas, pero permanece de licencia de la serie de larga duración. En publicaciones sociales anteriores, la actriz dijo que podría estar “de regreso en diciembre, tal vez en noviembre”. Se unió a la telenovela por primera vez en mayo de 2005.