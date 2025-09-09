La estrella de ‘Geek Girl’ Emily Carey, Lola Blue Lead Autistic Filip

Dos actores autistas prominentes, Emily Carey («Geek chica«) Y Lola Blue (» Una especie de chispa «), supera el cortometraje»El nacimiento de un centro comercial gótico«, Marca un proyecto raro donde el talento neurodiverso controla el proceso creativo tanto en pantalla como fuera de la pantalla.

La escritora y directora Samantha Locock desarrolló el guión en torno a su fascinación con la subcultura gótica, aunque no se dio cuenta hasta después de recibirla autismo Diagnóstico de que la historia reflejó su propia experiencia neurodivergente de buscar comprensión en un mundo a menudo confuso.

«Cuando escribí este guión, no creo que haya entendido completamente por qué estaba tan profundamente intrigado por por qué la gente de repente se convierte en godos», dijo Locock. «Ahora, veo la película como la necesidad autista de tratar de darle sentido al mundo que te rodea, no siempre puedes tomar las cosas al pie de la letra. A veces tienes que seguir buscando hasta que encuentres respuestas que tengan sentido para ti, incluso si se trata de algo tonto».

El proyecto destaca un desafío de representación en curso: la investigación de la Fundación Familia Ruderman muestra que menos del 5% de los personajes autistas son retratados por actores que en realidad son autistas.

Carey descubrió una conexión inmediata con el guión de Locock, que se profundizó después de enterarse de la neurodivergencia del cineasta. El actor «House of the Dragon» protagoniza la adaptación de Netflix de la «Geek Girl» de Holly Smale, creada por un escritor autista.

«En términos generales, una perspectiva autista ofrece una atención única al detalle y una falta de inhibición cuando se trata de creatividad», dijo Carey. «Este corto es tan brillante y, sin embargo, también meticulosamente elaborado. Trabajar junto a personas neurodivergentes de ideas afines en esto fue tan refrescante y creo que hicimos algo mágico».

«Es un honor interpretar personajes autistas, escritos por personas autistas como una persona autista», dijo Blue. «Este papel se sintió como una oportunidad maravillosa de explorar la lucha de ‘encontrarse a sí mismo’, a través de la lente de la experiencia autista femenina, sin ser explícitamente una película ‘sobre el autismo’ (aunque también son importantes)».

El productor Poppi Knight, quien anteriormente colaboró ​​con Locock, conectado con el material a través de recuerdos personales de las transformaciones de subcultura adolescente antes de comprender su propia perspectiva neurodivergente.

«Me atrajo el proyecto inicialmente por razones nostálgicas», dijo Knight. «Recuerdo esta época en mi adolescencia cuando todos pasaron de ser un niño cotidiano a gótico o emo, aparentemente de la noche a la mañana, lo cual es tan curioso para mí ahora como era en ese entonces. Sin embargo, como Samantha, no me diagnosticaron hasta más tarde en la edad adulta, y como la historia de ‘Mall Goth’ se desenvolvió para convertirse en uno sobre esta curiidad neurodiverente, se sintió más empoderada aún más empoderando a decir». «.

La película opera bajo el estandarte de horario estelar, la compañía de producción de Victoria Emslie dedicada a amplificar las voces subrepresentadas en los espectros de discapacidad, género y sexualidad. Emslie se estrenó recientemente «Truckload» en Tribeca, otro proyecto centrado en los artistas discapacitados.

«La representación matizada no es un ejercicio de casilla de verificación; es una responsabilidad cultural, económica y social», dijo Emslie. «Esta película es una ventana a un mundo invisible explorado con autenticidad, que es lo que sucede cuando invertimos en personas que cuentan sus propias historias».

The Short se proyectará en el Newport Beach Film Festival este octubre.