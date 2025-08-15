La estrella de Games of Thrones, Sophie Turner, dice que Kit Harington Kiss fue ‘vil’

Sophie Turner admitió que besarla «Game of Thrones«Coestrella Kit Harington para la nueva película de terror gótico «,El terrible«Fue una experiencia» vil «.

Durante su aparición del 14 de agosto en «Noche con Seth Meyers» Turner explicó que estaba produciendo y protagonizando «The Threadful», y que recomendó Harington al escritor y director Natasha Kermani como la protagonista masculina ideal.

Turner y Harington retrataron a los hermanos Sansa Stark y Jon Snow durante las ocho temporadas de «Game of Thrones». Aunque la serie de fantasía concluyó en 2019 y desde entonces no han interpretado a Brother and Sister, Turner explicó que su vínculo como hermano ha sufrido.

«Entonces, envié el guión al kit, y él me envió un mensaje yendo como, ‘Sí, me encantaría, pero esto será realmente extraño, Soph'», dijo Turner en el show nocturno. «Y yo pensé, ‘¿De qué está hablando?’ Entonces estaba leyendo [the script] Y es como, ‘besar, besar, sexo, besar, sexo …’ y luego digo: ‘Oh, dispara, ese es mi hermano’ «.

A pesar de la incomodidad inicial, Turner dijo que ella y Harington estuvieron de acuerdo en que «el terrible guión» era tan bueno que «tenían que hacerlo».

Ella continuó: «Lo sacamos de nuestras mentes, y luego nos ponemos en el set y es la primera escena de besos, y ambos nos estamos retocando. Como, realmente, es vil. Fue lo peor».

Ambientada en el siglo XV, «The Threadful» sigue a Anne (Turner) y su suegra Morwen, que viven en las afueras de la sociedad. Cuando un hombre de su pasado regresa, desencadena una cadena de eventos que estimula la vida de Anne. La película también está protagonizada por Marcia Gay Harden, Laurence O’Fuarain y Jonathan Howard. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

Mira la entrevista de Turner «Late Night With Seth Meyers» a continuación.