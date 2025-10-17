La estrella de Frankenstein, Jacob Elordi, utilizó 42 prótesis para transformarse

Los londinenses tienen la oportunidad de adentrarse en el mundo de La de Guillermo del Toro. “Frankenstein.«

En una experiencia totalmente inmersiva, la exhibición “Frankenstein: Crafting a Tale Eternal” es gratuita para el público y ahora está abierta hasta el 9 de noviembre en The Old Selfridges.

No es ningún secreto que del Toro siempre ha querido darle vida a la novela clásica de Mary Shelley, y mientras el público ve su visión en los cines este fin de semana antes de su lanzamiento en Netflix el 7 de noviembre, el director y sus artesanos dieron Variedad un recorrido por la exposición.

“Frankenstein: Crafting a Tale Eternal” muestra el vestuario de Kate Hawley, la diseñadora de producción Tamara Deverell y la artesanía del artista de prótesis Mike Hill, así como libros raros.

Entre los libros expuestos se encontraban dos ediciones de la novela de Shelley, incluida una copia de 1818 y una versión ilustrada de 1853. Recordando haber leído el libro de Shelley, del Toro dijo Variedad«Ella formuló todas las preguntas filosóficas, económicas y sociales que le preocupaban».

Del Toro situó su historia en el contexto de la Guerra de Crimea, pero también quería que tuviera una sensibilidad moderna. Dentro de eso, quería que la película pareciera operística. Entonces, recurrió a sus colaboradores más confiables, incluido Hawley, con quien trabajó por última vez en “Crimson Peak”, Deverell y el compositor Alexandre Desplat para inyectar vida a “Frankenstein”.

Al hablar sobre el vestuario, Del Toro explicó: «El vestuario de Elizabeth (Mia Goth) representa la naturaleza. Es por eso que se conecta con La Criatura (Jacob Elordi). Ella representa lo Santo y el mundo natural. Entonces, o está vestida de blanco, que es pureza».

Señaló que el vestido azul de Elizabeth la vincula con la ciencia y el diseño del bordado representa una radiografía. «Esto es una narración de historias. No es un placer para la vista, es proteína para la vista», dijo. «Todo en esta película está hecho a gran escala, hecho a mano por humanos para humanos». Incluso la explosión del laboratorio se logró mediante efectos prácticos.

Hawley dice que ella y Deverell colaboraron estrechamente y que su vestuario hacía eco de elementos de la arquitectura y el medio ambiente. Rojo, azul y verde fueron sus paletas de colores principales.

Con el vestido azul inspirado en los rayos X, Hawley explica que el vestido se iba a usar durante una escena nocturna a la luz de las velas. En ese sentido, colaboró ​​estrechamente con el director de fotografía de la película, Dan Lausten, para «mantener la saturación de azul que Guillermo quería». Añade que la luz de las velas a menudo resalta los colores. “Entonces, tomó una gran cantidad de trabajo jugar con cómo estos estampados y elementos iban a funcionar en diferentes telas.

Hawley añade: “Al menos 60 metros [of fabric were used] en la falda. Todo eso evocaba la naturaleza más etérea de Elizabeth. Cuando la ves por primera vez, casi parece un ángel. Ella es el ángel de todas las cosas, así como de la muerte”.

Se exhiben algunos trajes usados ​​por Victor Frankenstein de Oscar Isaac. Viste ricos terciopelos, que según Hawley son «viejos y gastados». Entre las referencias que discutieron Del Toro y Hawley se encontraba David Bowie. «Oscar mencionó a Prince», añade Hawley. Escultores y pintores, incluidos Damien Hirst, Picasso y Francis Bacon, influyeron en los diseños de Hawley. Agrega que la apariencia de Víctor cambia para reflejar el paso del tiempo mientras crea La Criatura. «La ropa estaba cada vez más rota, así que sabes que esto ha estado sucediendo durante días».

Si bien el barco de la película, The Horisont, no está en exhibición, las fotografías y el arte conceptual capturan la artesanía que se utilizó para construir el barco, mostrando la enorme tarea que se avecina.

Deverell consultó con el constructor de modelos de barcos Matthew Betts para garantizar la precisión histórica de la construcción. Al final, la construcción del barco tardó seis meses, hasta los tragaluces, las calzadas, el timón del barco, la campana del barco y su proa, que medía más de 130 pies de largo.

Deverell explica: «Lo construimos sobre un cardán gigante que realmente hacía el movimiento cuando La Criatura lo empuja».

Su pieza central es el laboratorio de Frankenstein, donde tienen lugar las etapas finales de The Creature. Además de la madera especialmente adquirida y lijada para construir las mesas del laboratorio de ciencias, Deverell también habló sobre el motivo y los círculos en la arquitectura. “Una de las primeras cosas que presentó Guillermo fue la Medusa en el círculo”, explicó. «Este tema circular que tenemos, que veremos en todo momento, lo ves en el barco».

Del Toro añade: «La película es un círculo, y utilizamos muchos espejos que son círculos. Y los círculos funcionan como un halo para Víctor, porque empieza a contar la historia como un santo. Crees que estás escuchando a Jesús, y luego te das cuenta de que estás escuchando a Charlie Manson».

El compositor Desplat sabía que Del Toro quería contar la historia de Frankenstein y su criatura. Era una cuestión de cuándo. El dúo que colaboró ​​​​en “La forma del agua” y “Pinocho” comenzó a discutir el sonido de la película hace más de dos años. Los visitantes de la exhibición pueden sentarse en una sección y observar cómo Desplat y del Toro discuten el proceso de puntuación. El corazón de la partitura de Desplat reside en el sonido de The Creature. Desplat dice: «Queríamos que el alma de la criatura fuera muy delicada y frágil y que conmoviera al público. Así que elegimos el instrumento más pequeño, frágil y hermoso de un violín. Esta enorme criatura tiene un sonido que es el sonido puro y hermoso de los instrumentos clásicos».

Diseñar La Criatura fue un proceso complejo con varias etapas de su encarnación del diseño en exhibición. La clave, dice Hill, era hacer que la criatura se sintiera como si hubiera salido del “siglo XIX y no como una criatura moderna”.

Elordi pasó 10 horas en la silla de maquillaje para transformarse por completo. En particular, The Creature no está hecha de un color de cadáver estándar. «Lo que intentábamos hacer era casi poner el interior de un cuerpo humano en el exterior para que todos lo vieran. Por eso las venas se muestran tan claras como son», dice Hill.

La criatura final muestra de manera intrincada cómo Víctor se ha unido. «Ves los patrones en los que Víctor desarmó esto, lo volvió a poner y decidió que estaba mal. Así que está haciendo un hombre por primera vez, por lo que no está completamente correcto en el primer intento. Hay algunos mosaicos, algunos errores, y esto es lo que muestra este cuerpo. Creamos este cuerpo. Así que literalmente puedes verlo atornillando la pierna y extendiendo a este hombre para hacerlo más alto que un humano promedio», dice Hill. «Lo que decidimos es que, si fueras a crear un hombre, no reunirías 10 cuerpos y a alguien, ¿cuál es el punto? Obtendrías el mejor cuerpo que puedas conseguir. Y luego dirías: ‘Está bien, su mano se dañó en la guerra, así que tenemos que reemplazar la mano, su pie está dañado. Tenemos que reemplazarlo».

En total, las prótesis de cuerpo completo de Elordi utilizaron 42 piezas, 14 de ellas en la cabeza y el cuello. Al explicar el concepto de diseño y cómo Victor Frankenstein armó La Criatura, Hill dice: «En general, eliges el mejor cuerpo que puedas encontrar. Resulta que era el cuerpo de Jacob Elordi».

“Frankenstein” en cifras:

3 días de rodaje en campos de hielo del norte de Ontario

23 ubicaciones en Canadá

32 ubicaciones establecidas en el Reino Unido

23 ubicaciones de conjuntos de Ontario

9 colaboradores de larga data del Toro

119 juegos

24 conjuntos de estudio

3178 días laborales para construir el barco

2830 días laborales para construir el laboratorio

1200 jornadas de trabajo para construir el exterior de la Torre

6 meses para construir el barco.

15 conjuntos de modelos creados

120 equipos de construcción en Canadá

24 Equipo de decoración de escenarios en Canadá

1252 Disfraces de fondo

53 disfraces de especialistas

68 trajes únicos para el elenco principal.

54 piezas protésicas de silicona para crear criatura

8 personas para aplicar las prótesis

Prótesis aplicadas 50 veces.

10 horas de aplicación de las prótesis de cuerpo completo.

