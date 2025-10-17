La estrella de ‘Foundation’ Synnove Karlsen dirigirá ‘Pygmalion’ fuera de Broadway

Estrella de “Foundation” y “Miss Austen” Synnove Karlsen hará su debut teatral en Nueva York como Eliza Doolittle en la producción de Gingold Theatrical Group de George Bernard Shaw‘s «Pigmalión.”

Mark Evans (“Waitress”, “The Play That Goes Wrong”) protagonizará junto a Karlsen el papel del profesor Henry Higgins en la célebre obra de Shaw, que inspiró el musical “mi bella dama.” Ambientada en el Londres anterior a la Primera Guerra Mundial, la comedia satiriza el rígido sistema de clases británico y explora la independencia de las mujeres mientras un célebre profesor de fonética apuesta a que puede hacer pasar a una desaliñada florista cockney por una duquesa enseñándole las herramientas de la educación.

«Es un verdadero placer unirme a ‘Pygmalion’ fuera de Broadway e interpretar a Eliza Doolittle», dice Karlsen. Variedad. «Eliza es una mujer ferozmente inteligente que se lanza de todo corazón a la oportunidad de construir una vida mejor para sí misma. Lo que más me gusta de Eliza es su fuego, su ingenio y su negativa a permanecer en la caja en la que la sociedad la ha puesto. Estoy muy emocionada de trabajar con este maravilloso equipo de actores y de estar trabajando en Nueva York por primera vez».

La producción neoyorquina sigue la línea de Karlsen. Debutó en los escenarios del Reino Unido a principios de este año con “The House Party” de Laura Lomas. una reinvención de “Miss Julie” de August Strindberg dirigida por la directora artística de Headlong, Holly Race Roughan.

Karlsen protagonizó la temporada 3 de la aclamada épica de ciencia ficción “Foundation” de Apple TV Plus como la nueva serie regular Bayta Mallow, uniéndose a las estrellas que regresan Lee Pace y Jared Harris. Basada en la venerada trilogía de Isaac Asimov, la serie se ubica constantemente en el top 10 mundial de Apple TV Plus.

A principios de este año, interpretó a Cassandra Austen en “Miss Austen” para la BBC y Masterpiece, una adaptación de la novela más vendida de Gill Hornby escrita por la ganadora del BAFTA Andrea Gibb (“Elizabeth Is Missing”, “Mayflies”). Keeley Hawes interpretó a Cassandra en sus últimos años.

Los créditos anteriores de Karlsen incluyen «Bodies» de Netflix junto a Stephen Graham y Shira Haas, y el papel clave de Jocasta en «Last Night in Soho» de Edgar Wright, el horror psicológico protagonizado por Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie y Matt Smith. También es conocida por su papel principal televisivo en el thriller psicológico de la BBC «Clique» y su papel de Clarice Orsini en «Medici: The Magnificent» de Netflix.

Adaptada y dirigida por David Staller, “Pygmalion” tendrá una presentación limitada de cinco semanas en el Theatre 5 de Theatre Row. Las vistas previas comienzan el 22 de octubre, con la noche de estreno programada para el 2 de noviembre y la presentación final el 22 de noviembre.