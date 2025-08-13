La estrella de ‘Drive My Car’ lidera los ‘especímenes humanos’ de Prime Video

«Especímenes humanos«, El último original japonés de Amazon MGM Studios para Video principal Reúne al aclamado actor Nishijima Hidetoshi Con el prodigio del teatro Kabuki de 20 años Ichikawa Somegorô en un thriller psicológico que profundiza en los rincones más oscuros de la obsesión humana.

Basado en una novela de Minato Kanae, cuyo trabajo anterior «Confessions» obtuvo el reconocimiento internacional y una presentación del premio de la academia para Japón, la serie de cinco partes sigue a un investigador de mariposas que confiesa cumplir con seis niños pequeños, incluido su propio hijo, a los «especímenes humanos».

Nishijima, cuyo perfil internacional se disparó siguiendo su papel principal en el ganador del Oscar «Conducir mi coche«(2021), asume el papel del profesor Sakaki. Haciendo su primera incursión en el drama televisivo contemporáneo, Ichikawa ya se ha establecido como un talento en ascenso en el teatro tradicional de Kabuki, una forma de arte reconocida por la UNESCO.

El veterano director Hiroki Ryûichi, conocido por «April Bride» (2009) y «The Caxing and Waning of the Moon» (2022), Helms the Series. Esto marca su segunda colaboración con Minato después de su aclamada «maternidad» (2022).

La historia se desarrolla a través de múltiples perspectivas, revelando capas de verdad detrás de las inquietantes acciones del profesor Sakaki mientras examina la compleja dinámica de padre-hijo y la obsesión de la humanidad con preservar la belleza.

«Estamos entusiasmados de presentar a nuestros clientes principales en todo el mundo una nueva serie que dejará una impresión duradera», dijo Thomas DuBois, jefe de originales franceses y japoneses en Prime Video. «Esta serie dramática oscura y convincente confronta sinceramente las preguntas eternas que Minato Kanae explora con su pluma aguda: el propósito de la vida y la naturaleza del amor».

Nishijima agregó: «La novela original de Minato Kanae está en capas de temas poderosos: las profundidades infinitas del amor y el conflicto de los padres e hijos, la complejidad de la naturaleza humana, la delgada línea entre el arte y la locura, y la búsqueda desesperada de la belleza. Me cautivó la forma en que la historia me sorprendió con inesperados avances hasta el final».

Ichikawa dijo: «A veces, los humanos encuentran una belleza extraña en sus interminables deseos y oscuridad interior. Tal vez esto se debe a que estos mismos deseos son los que nos hacen humanos. Minato Kanae retrata esta esencia humana a través de descripciones que a veces son difíciles de enfrentar pero absolutamente atractivos, imposibles de detener una vez que comienzas a leer».

Minato agregó: «Como escritor y padre misterioso, me desafié a abordar el ‘filicida’, quizás el tema más difícil para mí imaginar», dijo. «Fue particularmente difícil expresar colores y diseños de espécimen solo a través de palabras. Es precisamente por eso que esperaba encarecidamente una adaptación visual, y mi deseo se ha otorgado de la manera más maravillosa posible».

Hiroki dijo: «Esta serie explora la obsesión de la humanidad con la belleza a través de la lente de una compleja relación padre-hijo. La serie tiene como objetivo retratar cuidadosamente pero audazmente un mundo donde el amor y la locura se cruzan, expresados a través de mariposas y arte».

«Human Spimens» estará disponible en todo el mundo exclusivamente en el video principal a partir del 18 de diciembre, y los cinco episodios se lanzarán simultáneamente.