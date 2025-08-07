La estrella de ‘Dongji Rescue’ Kevin Lee está lista para más que papeles de villanos

Después de casi una década de jugar villanos memorables en algunos de los éxitos de taquilla más grandes de China, Kevin Lee Finalmente está llegando a ser el buen tipo.

En «Rescate de dongji«, El thriller de acción chino de la Segunda Guerra Mundial de $ 80 millones de $ 80 millones del cineasta galardonado con Cannes Guan Hu («Black Dog», «The Octientos»), Lee intercambia sus botas de combate y armamento habituales por un papel más comprensivo como un prisionero de guerra británico atrapado en una de las tragedias marítimas más devastadoras de la guerra.

La película, codirigida por Hu y Fei Zhenxiang, dramatiza el incidente de la vida real de Lisboa Maru de octubre de 1942, cuando un submarino estadounidense torpedió accidentalmente un barco japonés que transportaba aproximadamente 1.800 prisioneros de guerra británicos desde Hong Kong. Los pescadores chinos de la isla de Dongji rescataron en última instancia a más de 800 sobrevivientes en lo que se ubica entre los episodios más desgarradores de la guerra que involucran a las fuerzas británicas.

Lee protagoniza junto a los listones chinos Zhu Yilong («Solo fluye el río»), Wu Lei («Shadow») y Ni Ni («Las flores de la guerra»), además del recién llegado británico William Franklyn-Miller.

Para Lee, cuyo papel de «Wolf Warrior» lo estableció como el villano occidental por excelencia en el cine chino, «Dongji Rescue» representa tanto un pivote profesional como un proyecto profundamente personal.

«Cuando leí el guión por primera vez, me sorprendió», lee Lee. Variedad. «Nunca había oído hablar del incidente de Lisboa Maru, pero aquí estaba esta historia profundamente conmovedora de pescadores chinos comunes arriesgando todo para salvar los prisioneros de guerra británicos. Como un británico que vivió en China durante más de una década, me golpeó en muchos niveles».

El papel marca una partida significativa para Lee, que ha pasado años perfeccionando su artesanía antagonista en películas como «The Battle at Lake Changjin» y «Snipers». Su personaje en «Dongji Rescue», el teniente coronel Hwm (Monkey) Stewart, se basa en un verdadero POW británico de alto rango, agregando capas de responsabilidad histórica a la actuación.

«Definitivamente se sintió refrescante», dice Lee sobre el cambio. «He interpretado a los antagonistas en muchas películas chinas y siempre se enorgullecía de esos roles. Pero ‘Dongji Rescue’ me dejó entrar en la verdad y la empatía».

El casting llegó durante un período particularmente agitado para el actor. «Audicioné durante un período tranquilo en 2024, funcionando con cinco horas de sueño después de envolver otro proyecto». Él recuerda. «Afortunadamente, las negociaciones siguieron poco después».

Para prepararse para el papel históricamente fundado, Lee se sumergió en la investigación sobre condiciones de POW, testimonios de sobrevivientes y películas de guerra clásicas. También observó «El hundimiento del Lisboa Maru», el documental que fue la entrada de China a la categoría internacional de los Oscar y cubre el mismo incidente.

«El documental me golpeó duro, emocionalmente», admite Lee. «Muchas lágrimas. Estos no eran solo nombres de antecedentes, eran hombres reales con familias y sueños, atrapados en algo horrible».

Las demandas físicas del brote resultaron igualmente desafiantes. «¿La parte más difícil? «Fue intenso».

Mirando hacia atrás en su improbable viaje de un aspirante a actor que se gana la vida como ejecutivo de finanzas en China a la estrella de acción, Lee describe su entrada en el cine chino como una combinación de destino, oportunidad y persistencia. El punto de inflexión llegó durante un encuentro casual con el actor y director de actores de «Wolf» Wu Jing mientras renovaba su visa en Beijing.

«Esa reunión lo cambió todo», explica Lee. «Dejé mi trabajo en finanzas, di un salto de fe y me quedé porque trabajé duro y no me di por vencido. Contra todas las probabilidades, ha valido la pena».

En «Wolf Warrior» (2015), Lee interpretó a Mad Cow, un mercenario en el escuadrón de villanos frente a Wu Jing en el thriller de acción que lanzaría la franquicia de cine patriótico más exitosa de China. El éxito de taquilla de $ 89 millones estableció a Lee como el antagonista occidental en el cine chino y abrió puertas a una década de roles de alto perfil.

«Estaré siempre agradecido y siempre estaré en deuda con Wu Jing por confiar en mí», dice Lee.

Desde entonces, Lee ha construido una impresionante filmografía en algunos de los éxitos de taquilla más grandes de China. En «The Battle at Lake Changjin» (2021), interpretó al coronel Allan MacLean, comandante del 31º Regimiento de Infantería en la epopeya de la Guerra de los Corea de $ 200 millones que se convirtió en la película más alta de China de todos los tiempos con $ 913 millones en todo el mundo. Fue elegido como asesino a sueldo en el «Kung Fu Yoga» de Jackie Chan (1017) y en «Sniper» (2022) de Zhang Yimou y sus créditos también incluyen «Super Me», «100 yardas», «Pound of Flesh» y «Swat»

A pesar de su éxito en el espacio del villano, Lee está ansioso por expandir su rango. «La verdad es que soy un tipo bastante dulce fuera de la pantalla y me encantaría una oportunidad de ese tipo de roles», dice. “Como actor extranjero en China, los roles están limitados por los guiones. La mayoría de las películas aquí son Periodo, Guerra o Wuxia [martial arts] cine. Los actores extranjeros en China rara vez son elegidos en comedias románticas o comedias, lo cual es una pena ”.

Habiendo sido testigo de la rápida evolución de la industria cinematográfica de China durante más de una década, Lee ha visto cambios significativos en la forma en que los actores internacionales están integrados en el set. «Ha cambiado mucho», reflexiona. «Ahora, hay una mejor comunicación, más inclusión y una profesionalidad más fuerte».

Lee continúa estudiando monólogos, trabajando en su acento estadounidense y dispara parodias siempre que sea posible. «Me apasiona profundamente este oficio», dice.

En cuanto a lo que sigue, Lee ve «Dongji Rescue» como un posible punto de inflexión. «Me permitió entrar en algo más matizado, un papel con corazón, con dignidad y basado en un ser humano real», dice. «Y espero que indique a la industria que estoy listo para más que solo el papel de villano».

Si bien China permanece en casa después de más de una década, Lee tiene la vista puesta en la expansión global. «Hollywood también es un gran objetivo mío, como cualquier actor ambicioso, supongo», dice. «La experiencia que he adquirido me convierte en un mejor actor y narrador de historias, y quiero llevar esa experiencia a las nuevas audiencias. Estoy listo para mezclar con lo mejor y crecer aún más».

«Dongji Rescue» Hits Reino Unido e Irish Cinemas 22 de agostocon otros territorios europeos después del 29 de agosto. Se abre en China el 8 de agosto.