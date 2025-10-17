La estrella de ‘Doctor Dolittle’, ‘The Brood’ tenía 86 años

Samantha Eggar, nacida en Inglaterra, fue nominada al Oscar y recibió el Globo de Oro y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes por su actuación en el thriller “El coleccionista«antes de protagonizar «Doctor Dolittle» y más tarde la primera obra maestra de terror de David Cronenberg «La prole”, murió el miércoles en Los Ángeles a los 86 años.

Su hija, la actriz Jenna Stern, publicó en Instagram«Mi mamá falleció el miércoles por la noche. En paz y tranquilidad rodeada de mi familia. Yo estaba allí junto a ella… tomándola de la mano, diciéndole cuánto la amaba. Fue hermoso. Fue un privilegio».

Luchó contra “una larga enfermedad” antes de su muerte, dijo su familia a TMZ.

Nominada a tres premios Oscar, incluido el de mejor director y guión adaptado, el escalofriante thriller de 1965 de William Wyler “The Collector”, en el que un extraño tipo interpretado por Terence Stamp mantiene cautivo al personaje de Samantha Eggar, dio un impulso temprano a su carrera.

Al año siguiente, protagonizó con Cary Grant su última película, la comedia romántica de Columbia «Walk Don’t Run», en la que el personaje de Grant interpreta al casamentero entre un atleta estadounidense (Jim Hutton) que compite en los Juegos Olímpicos de Tokio y la joven (Eggar) a quien le alquila una habitación. Variedad dijo: “El guión, la dirección y las actuaciones excelentes, incluido un cambio de ritmo exitoso para Samantha Eggar, confieren al estreno de Columbia una etapa de taquilla fuerte y larga”.

El éxito de esa película la llevó a ser elegida para la película de alto presupuesto «Doctor Dolittle», protagonizada por Emma Fairfax, el interés amoroso del buen doctor interpretado por Rex Harrison. (“Dolittle”, por supuesto, fue rehecho décadas después con Eddie Murphy).

Fue la protagonista femenina de la película de Martin Ritt sobre los mineros del carbón de 1970, “The Molly Maguires”, protagonizada por Sean Connery y Richard Harris. Tanto “Doctor Dolittle” como “The Molly Maguires” le ofrecieron a la actriz la oportunidad de lucir su canto.

En 1970 también tuvo una destacada actuación en la película británica «The Walking Stick» como una mujer que sufrió polio cuando era niña y quedó psicológicamente marcada y protagonizó junto a Oliver Reed la última película del director de la época dorada de Hollywood, Anatole Litvak, «La dama de las gafas y la pistola».

Aunque Eggar hizo mucha televisión y una variedad de películas a lo largo de los años, regresó al género que le dio a la actriz sus inicios en el clásico de terror corporal de 1979 de David Cronenberg, “The Brood”. En la reseña extáticamente impresionista del crítico Fernando F. Croce, reflexiona: «Sobre todo, la bravura matriarca de Eggar ‘en medio de una extraña aventura’, su mirada temblando desafiante mientras levanta su túnica para revelar un útero literalmente errante, una de las visiones más inolvidables de Cronenberg».

Con su nítido acento inglés, comenzó a trabajar con la voz a principios de los años 90, sobre todo en la película animada de Disney de 1997 “Hércules”, en la que prestó su voz a la reina de los dioses, Hera, como parte de un elenco que también incluía a Tate Donovan, James Woods; Repitió el papel en la serie de ABC derivada de la película.

Anteriormente había prestado su voz a la reina Ginebra en la serie animada de Family Channel «The Legend of Prince Valiant». También hizo trabajos de voz para videojuegos y, más recientemente, para la serie de Adult Swim “Metalocalypse”.

Probó la televisión regular por primera vez en 1972, protagonizando junto a Yul Brynner una adaptación de CBS de «Anna and the King», cuya duración fue breve. Después de la película de terror de Bernard Girard «Un nombre para el mal» al año siguiente, se centró en una serie de películas para televisión, incluida una nueva versión de «Double Indemnity», en la que protagonizó el papel de Barbara Stanwyck, antes de regresar a la pantalla grande en el papel de la esposa del Dr. Watson en la aventura de época de Sherlock Holmes y Sigmund Freud de Herbert Ross, «La solución del siete por ciento», basada en la novela de Nicolás Meyer.

Apareció en la película de terror de temática felina «The Uncanny» en 1977 antes de aparecer en «The Brood» de Cronenberg en 1979. Fue la protagonista femenina de la brutal película de venganza «The Exterminator» en 1980. La actriz estuvo firmemente arraigada en el género de terror durante un tiempo, apareciendo en «Demonoid: Messenger of Death» y «Curtains» de 1983, mientras actuaba regularmente como invitada en la televisión. espectáculos como “Hawaii Five-O”, “Fantasy Island”, “The Love Boat” y “Falcon Crest”.

En 1990 apareció como invitada en “Star Trek: The Next Generation” como la cuñada del Capitán Picard, Marie Picard. En el vehículo de Geena Davis “Commander in Chief”, que se emitió en la temporada 2005-06, Eggar apareció como Sarah Templeton, esposa del presidente de la Cámara Nathan Templeton, interpretado por Donald Sutherland.

Victoria Louise Samantha Marie Elizabeth Therese Eggar nació en Hampstead, Londres. Comenzó como actriz trabajando con varias compañías de Shakespeare.

Eggar hizo su debut cinematográfico en “Young and Willing” de 1962, en la que estudiantes universitarios ingleses se involucran en desventuras sexuales y de otro tipo y también contó con John Hurt, Ian McShane y Jeremy Brett en su reparto. Lo siguiente fue una entrada bastante mediocre en la franquicia «Doctor» de Rank, ambientada en un hospital, protagonizada por Dirk Bogarde y el drama criminal de época «Dr. Crippen», protagonizado por Donald Pleasence como un médico que pudo haber envenenado a su esposa; Eggar ocupó el tercer lugar en estas dos películas de 1963.

Más impresionante fue “Psyche 59”, del director Alexander Singer, una historia de ceguera histérica protagonizada por Curd Jurgens, Patricia Neal y Eggar como el centro de la rueda de la tensión sexual. Además de «The Collector», que impulsó su carrera, Eggar hizo otra película que se estrenó en 1965: el melodrama negro de J. Lee Thompson «Return From the Ashes», en el que interpretó a la amante de un pícaro jugador de ajedrez interpretado por Maximilian Schell y a la hija de una doctora (Ingrid Thulin) que sobrevivió a los campos nazis. I

Eggar estuvo casada con el actor Tom Stern de 1964 a 1971.

Le sobreviven una hija, la actriz Jenna Stern, y un hijo, el productor de cine Nicolas Stern.