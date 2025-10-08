«La estrella de ‘Dark Winds’ Jessica Matten se une a la película ‘Standing Bear'».

Estrella de “Vientos Oscuros” Jessica Matten se ha unido al elenco del drama histórico independiente”Oso de pie.”

Matten interpretará a Bird Song, la esposa del Jefe Standing Bear. Se une a Chaske Spencer, quien lidera el proyecto en el papel principal.

Andrew Troy, que forma parte de Chiricahua Apache, dirigirá la película junto con De un león tranquilo (“Mi pie izquierdo”).

La película cuenta la historia de la desgarradora expulsión forzosa de la tribu Ponca en el Camino de las Lágrimas y el histórico juicio de 1879 de Standing Bear v. Crook, que aseguró el reconocimiento de los nativos americanos como “personas” según la ley estadounidense: una victoria en materia de derechos civiles que sienta un precedente y que con demasiada frecuencia está ausente en los libros de historia estadounidenses.

Según la sinopsis, Matten interpretará a la históricamente identificada Zazette (Susette) Primeau, hija del Jefe Solitario/Antoine Primeau, esposa del Oso Permanente del Jefe Ponca, un testigo central de la terrible experiencia de su pueblo durante la expulsión forzosa de 1877. «Una mujer de autoridad silenciosa, se situó en la frontera entre la patria y el exilio, el dolor familiar y el despertar nacional, ayudando a llevar una promesa privada a la historia pública», dice la sinopsis.

El guión escrito por Troy y Sheridan está basado en el libro más vendido «I Am a Man» de Joseph Starita.

La producción está encabezada por Troy Entertainment, en asociación con Sheridan’s Hell’s Kitchen Limited, y el antiguo presidente de Anonymous Content, Paul Green. René Haynes, cuyos créditos incluyen “Killers of the Flower Moon” y “Wind River”, es el director de casting de la película.

La película ha obtenido un amplio apoyo gubernamental institucional y bipartidista, incluido el respaldo de la tribu Ponca de Nebraska, la tribu Ponca de indios de Oklahoma, la Tyonek Native Corporation, la tribu Athabascan, el estado de Nebraska, el senador estadounidense Pete Ricketts, el gobernador Jim Pillen y los ex senadores estatales de Nebraska Burke Harr (demócrata) y Colby Coash. (Republicano) quienes se han unido a la producción como productores ejecutivos. Está previsto que la producción comience en febrero.

La tribu Ponca está desarrollando un Museo del Oso Permanente y un centro cultural en Niobrara, en el lugar de sus tierras tradicionales y el lugar de rodaje de la película.

Matten está representado por M88, Spencer por CESD, Troy por The Gersh Agency y Sheridan está representado por WME.