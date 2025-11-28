La estrella de ‘Cold War’ Joanna Kulig habla sobre ‘Isola’ y la próxima película de Pawlikowski

Ha pasado un tiempo desde el “Guerra fría” y sus tres nominaciones al Premio de la Academia, pero su estrella revelación polaca Joanna Kulig pronto se reunirá con el director Paweł Pawlikowski una vez más.

“Voy a cantar en su próxima película”, dice. En el esperado drama, protagonizado por Sandra Hüller, conocido como “1949/Vaterland”, Pawlikowski explorará la vida de Thomas y Erika Mann en la Alemania de la posguerra.

«Esta será nuestra cuarta colaboración. Estoy muy orgulloso de que esta película exista, especialmente en estos tiempos difíciles posteriores a la pandemia y las huelgas. El cine todavía está contraatacando».

La extensa trayectoria de Kulig en el circuito de premios –que coincidió con su conversión en madre de un bebé– elevó su perfil internacional, pero resistió la presión de dedicarse únicamente a proyectos estadounidenses. En Festival de Cine de Turínpresenta el thriller psicológico de Nora Jaenicke “Isla.”

«Inmediatamente después de la ‘Guerra Fría’, las cosas se pusieron un poco locas. Sé que algunas personas esperaban que me quedara [in the U.S.]pero una de las razones por las que siempre he admirado a Paweł Pawlikowski es que tiene su propia y muy específica forma de desarrollar películas. Tienes que encontrar algo que funcione para ti y te traiga paz y alegría, en lugar de escuchar todas esas voces externas”, señala.

«‘Cold War’ me abrió al multiculturalismo y a muchas nuevas oportunidades. Probablemente no habrían ocurrido si no fuera por esa película. Sin embargo, también quiero tener una vida familiar, y creo que he logrado ese equilibrio ahora mismo».

Después del estreno de la Berlinale, “She Came to Me” y la miniserie de Apple TV+ “Masters of the Air”, se centra en las producciones europeas.

«Están mucho más cerca. Con ‘Isola’, podría hacer muchas cosas en Varsovia. Siempre quise tener una base, un lugar permanente propio, y he logrado construirlo ahora. Es curioso, porque la gente en Polonia sigue preguntándome: ‘Oh, ¿entonces has vuelto?’ ¡Nunca me fui!”, se ríe.

«Nosotros, los polacos, estamos increíblemente abiertos a aprender nuevos idiomas y a entrar en nuevos entornos laborales. Todavía tenemos en el fondo la idea de que no somos lo suficientemente buenos, lo cual es un vestigio de la era comunista. Mi generación creía que Occidente era mejor de algún modo, pero es hora de que aprendamos a valorarnos a nosotros mismos».

Antes de lo último de Pawlikowski, Kulig también canta en la película de Jaenicke, donde interpreta a la esposa mucho más joven de un hombre moribundo, también llamado Joanna. Atrapada en una isla remota, está feliz de darle la bienvenida a la nueva cuidadora Ada (Fanny Ardant), pero el afecto de Ada pronto se convierte en obsesión.

Jaenicke explica: «Era una canción siciliana porque al principio se suponía que la película se desarrollaría en Stromboli. Necesitábamos un breve momento en el que pudieran conectarse. No necesitan palabras; simplemente se miran. Esta canción realmente conmueve a Ada y ella puede ver un lado salvaje de Joanna que quiere liberarse de ser solo una esposa».

“Cuando conocí a Joanna [Kulig]su personaje se reescribió a sí mismo, en cierto modo. Tiene una mirada intensa y puede parecer tan angelical, pero luego hay un cambio. También vi un poco de demonio en ella”.

“Isola” está producida por Manish Mundra, Ariens Damsi y Jaenicke para Drishyam Films International y Eliofilm.

Jaenicke, que debuta en el cine, también quería mostrar a Ardant desde una perspectiva diferente. «Realmente nunca la habíamos visto en un papel como este antes. Fanny dijo que le gustaba Ada porque ‘no es simpática'».

Por otra parte, nadie es agradable en “Isola”. Según el coprotagonista Marco Rossetti, que interpreta al interés amoroso de Joanna, la película de Jaenicke tiene un aire negro, con todos los personajes infligiéndose violencia psicológica y física entre sí y, en última instancia, unidos por su «moral ambigua».

«Es casi como una historia arquetípica», resume el director.

«Ada llega a la vida de Joanna cuando ya está pensando en liberarse de su patrón: siempre termina con personas que intentan controlarla. En cierto modo, es una historia feminista. Pero luego es otra mujer la que de repente la domina, como un hombre».