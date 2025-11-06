La estrella de ‘Call My Agent’ Camille Cottin será la anfitriona de la 51ª ceremonia de los Premios César

estrella francesa Camille Cottin (“Llame a mi agente“) ha sido elegido para albergar la 51ª ceremonia de los Premios César, el equivalente francés de los Oscar.

La ceremonia tendrá lugar el 27 de febrero en el teatro Olympia de París y está organizada por la Academia de Artes y Técnicas del Cine y Canal+, su principal patrocinador.

Cottin saltó a nivel internacional interpretando a Andrea, una intrépida y divertida agente de talentos en “Call My Agent” de Fanny Herrero y luego protagonizó la serie de la BBC “Killing Eve”. Desde entonces, Cottin se ha consolidado como uno de los talentos más polifacéticos del cine francés. Su debut en la pantalla grande se produjo con “Connasse, princesse des cœurs”, la adaptación cinematográfica de su serie de Canal+ del mismo nombre, que le valió una nominación al César a la actriz más prometedora en 2016. Ha trabajado con una lista de los principales cineastas franceses, incluidos Cédric Klapisch (“Deux Moi”), Christophe Honoré (“Chambre 212”), Emmanuel Mouret (“Trois amies”) y Bruno Dumont. (“El Imperio”). Cottin también ha dejado su huella a nivel internacional, protagonizando junto a Matt Damon «Stillwater» de Tom McCarthy y protagonizó «House of Gucci» de Ridley Scott junto a Lady Gaga y Adam Driver. También se unió al conjunto de Kenneth Branagh en «Asesinato en el Orient Express».

Los créditos recientes de Cottin incluyen “Rembrandt” de Pierre Schoeller, “Les Enfants vont bien” de Nathan Ambrosioni y “Le Pays d’Arto” de Tamara Stepanyan. También retomará su papel de Andrea en la película “Call My Agent” de Netflix, junto al elenco clave de la serie.

Cottin fue la anfitriona de las ceremonias de inauguración y clausura del Festival de Cine de Cannes en 2024. Lo logrará Catherine Deneuve como presentador del Cesar. Como se anunció anteriormente, Jim Carrey recibirá el Premio César honorífico.