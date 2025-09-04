La estrella de ‘Bridgerton’ Yerin Ha liderar ‘The Maids’ en Donmar Warehouse

Tu lugarquien protagonizará como líder de la serie Sophie Baek en la próxima cuarta temporada de Netflix «Bridgerton«Ha sido elegido junto a Phia Saban y Lydia Wilson en una nueva producción de Jean Genet‘s «Las criadas«En el almacén de Donmar de Londres.

La producción marca el debut de Donmar del director Kip Williams, quien ha escrito una nueva traducción del trabajo clásico del dramaturgo francés. Williams, recién salido de su aclamada reinvención de Olivier y Tony de «The Picture of Dorian Gray», a continuación, una adaptación de «Drácula» protagonizada por Cynthia Erivo en los 23 papeles en el Teatro Noël Coward.

«Mi brote de saliva es mi spray de diamantes», dice una línea de la producción, que sigue a dos criadas que actúan sus fantasías más oscuras al jugar obsesivamente el asesinato de su amante mientras está fuera, hasta que la actuación y la realidad comienzan a borrar.

HA, cuyos créditos incluyen «Dune: Profecy» de HBO y «Halo» de Paramount+, trabajó anteriormente con Williams en el «Lord of the Flies» de Williams en el Teatro de Sydney. Se unirá a Saban, conocida por «House of the Dragon» de HBO y «The Last Kingdom» de Netflix, y Wilson, cuyos créditos teatrales incluyen una nominación al premio Olivier para «King Charles III» y apariciones recientes en «The 47th» en el antiguo Vic.

Williams, el ex director artístico y co-CEO de Sydney Theatre Company de 2016-2024, describe la nueva traducción como «una parábola convincente y oportuna de identidad moderna y el deseo destructivo de emular y aniquilar a los que idolatramos».

El equipo de producción incluye a la diseñadora de set Rosanna Vize, al diseñador de vestuario Marg Horwell y al diseñador de iluminación Jon Clark, con sonido de Dan Balfour, música de DJ Walde y diseño de video de Zakk Hein.

La producción sigue a «Juniper Blood» de Mike Bartlett, actualmente en presentación en el íntimo Covent Garden Theatre bajo el liderazgo del director artístico Tim Sheader y el director ejecutivo Henny Finch.

«The Maids» se ejecuta del 13 de octubre al 29 de noviembre.