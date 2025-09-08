La estrella de ‘Bet’ Miku Martineau liderará la serie de Netflix YA ‘Crew Girl’

Netflix ha iluminado la serie YA «Tripulación«Con el espectáculo ahora en producción en Victoria, Columbia Británica.

Miku Martineau («Bet», «Kate», «Star Trek: Sección 31») liderará el elenco, que también incluye a Jessica Paré («SEAL Team», «Mad Men») como Ella, Samuel Braun («El experimento de malvavisco», «Time Cut», «Bad Genius») como Josh, Kyle Clark («Hello», «Goodbye and Everything», The Baby-Sitters «, River») y Thomas Cadot («gritar», «Así que ayúdame a Todd», «Ley de familia»).

El logline oficial para la serie estados:

“A frothy, coming-of-age teen drama about a 16-year-old female rower Teagan (Martineau) who becomes the coxswain of a dysfunctional all-boys rowing team at an elite East Coast Prep School. Warring rivals, messy romantic entanglements, and betrayed friendships spill drama both in and out of the boat. Not to mention her complicated relationship with her mom, Ella (Paré). The team’s a mess, her life’s un desastre.

Vivian Lin sirve como escritora, productora ejecutiva y showrunner. Jeff Norton, Lindsay Macadam, Hillary Zwick Turner, Tony Chung y Lori Massini también se ejecutan. La serie es producida por la división de acción en vivo de Thunderbird Entertainment, Great Pacific Media.

Esto marca el último proyecto de Netflix en el que Martineau ha protagonizado. Más recientemente, interpretó el papel principal en el drama adolescente «Bet» y también protagonizó la película de Netflix 2021 «Kate».

Otras producciones que provienen de Thunderbird Entertainment incluyen «Sidelined: The QB and Me», «Boot Camp», «Kim’s Convenience», «Mermicorno: Starfall», «Super Team Canada», ‘Molly of Denali «y» Highway a través del infierno «.