La estrella de «armas» Alden Ehrenreich sobre violencia armada, bigotes y más

A mitad de fin de semana de apertura, Zach CreggerLa película de terror de mezcla de género «Arma«Le está dando al público más que una horrible emoción y el humor de Gallows: la película está ayudando a su elenco establecido a mostrar cierta versatilidad en un guión totalmente original.

Las actuaciones inesperadas y agresivas de Amy Madigan, Josh Brolin, Benedict Wong y Julia Garner abundan en el proyecto, lo que ciertamente es cierto para otro jugador clave: Alden Honorable. La musa de niños, una vez «it» de los hermanos Coen y, más tarde, un intento de inicio de la franquicia en el mundo de Star Wars, Ehrenreich brilla como un policía atrofiado de podunk cuya ciudad está sacudida por las horas de la que desaparecen las horas de 17 niños.

Paul de Ehrenreich está atrapado en un matrimonio que no quiere, trabajando para su suegro del sheriff y ocasionalmente retrocediendo a la adicción con una vieja llama y compañero de mierda interpretado por Garner. Ninguno de los dos está listo para las fuerzas sobrenaturales que convierten su autodestrucción mundana en una trampa de muerte aterradora. Variedad Atrapado con Ehrenreich para discutir el simbolismo de la película (ya el tema de mucha discusión en las redes sociales), sacudiendo un bigote y llevando el peso físico y emocional de su personaje.

Zach Cregger dijo anteriormente que él y Josh Brolin a ti y a Josh Brolin para esta película debido a tu trabajo en «¡Salve, Ceasar!» ¿Eso es cierto?

Creo que esa es la pieza de material que lo hizo notarme como actor, no estoy seguro de Brolin. Vi el guión de «armas» hace mucho tiempo, y pensé que era uno de los mejores que había leído. Cada personaje tiene un mundo tan específico. Es una película de género, pero es completamente diferente, especialmente en términos de calidad. Me reuní con Zach y realmente nos llevamos bien, pero luego ocurrieron los ataques y todos los demás obstáculos. Tengo suerte de que las estrellas se alinearan donde podría terminar en la película.

¿Es ese bigote pegado o el método fuiste?

Es mi bigote. Tuvimos conversaciones iniciales al respecto, y simplemente sentí: «De ninguna manera. Es un cliché». Pero luego miramos una foto mía con bigote, y él dijo: «No la cortemos todavía». Después de hacer una prueba de pantalla, se sintió bien.

¿Zach te llevaste junto con un oficial de policía?

Hice. Era algo que realmente quería hacer. Salí en medio de la noche con un oficial en Long Beach, y también hablé con otro policía de un pequeño pueblo. Esos dos ritmos son enormemente diferentes. Pero el oficial de Long Beach me ayudó a entender un día en su vida. Pasé un tiempo con él en su casa. Su esposa era muy encantadora y aceptó ser un sustituto. La esposó en su sala de estar y me mostró cómo sostienes a alguien al suelo, muchas de las cosas que terminamos haciendo en la película. Luego fuimos a una barra de policía.

«Armas» es una película de género, pero tiene un tono diverso. Terminas haciendo mucha acción, que casi se traduce en comedia física.

Una de las cosas más importantes para el personaje era llevar el mayor peso posible, física y emocionalmente. Llevo un chaleco a prueba de balas, y la producción me iba a ahorrar porque filmamos en Atlanta y hacía mucho calor, pero terminamos manteniéndolo. Gané algo de peso para el papel, no tanto para interpretar a un policía, sino para interpretar a alguien que se mueve a través de una vida que realmente no es suya. Alguien en una circunstancia, una relación y un trabajo, eso no es genuino para quién es él. Y eso es lo que es tonalmente único de Zack. Francis Ford Coppola me contó en mi primera película [“Tetro”] Que si escribes algo realmente personal, se convertirá en algo que nadie ha visto antes. Porque cada uno de nosotros es completamente único y original. Creo que eso es cierto en esta película.

¿Qué crees que Zach está tratando de decir con esta película?

Intentar reducirlo a una tesis probablemente sea en vano, creo que esta historia es más como un sueño. Es más poético que racional. Tuvimos algunas conversaciones, [for instance] Hay un momento en el que aparece una pistola en el cielo.

Mucha gente ya está hablando de eso.

Creo que claramente hay alguna relación entre esa pistola y un grupo de niños desaparecidos y tiroteos escolares. No dijo eso, pero para mí se siente como si estuviera allí en un sentido poético. Lo que se siente más concreto para mí es que todos estos personajes son una expresión y una parte de Zach. Julia dijo, durante nuestra gira de prensa, que seguía tomando ciertas decisiones con camisetas y vasos. Al final, se dio cuenta de que solo se estaba vistiendo como Zach. Es una prueba positiva que los cineastas deberían correr más riesgos personales. Huele original, de la misma manera que la audiencia puede oler cuando algo es formulado y lo han visto un millón de veces.

Recientemente convirtió una histórica estación de tranvías de Los Ángeles en una casa de juegos. ¿Cómo estás?

Ha sido un poco asombroso. Tuvimos un lanzamiento suave en los últimos seis meses. Hicimos cinco lecturas escenificadas. Nuestra primera producción completa vendrá esta primavera, y la emoción es realmente alentadora. El objetivo era tener una especie de teatro de estilo fuera de Broadway en el lado este de Los Ángeles, y un hogar para artistas donde pueden experimentar. Comenzamos una clase de actuación y un círculo de dramaturgo.

¿La apertura ha impactado cómo trabajas y te desempeñas?

En cierto sentido. Estoy tan interesado en impresionar a las personas en ese espacio como en una audiencia comercial. Nos ha obligado a articular algunos de nuestros valores artísticos en la forma en que queremos trabajar. A nivel personal, cuando pasas tu vida como actor, es muy itinerante. Estás viajando por todas partes, puedes trabajar 9 meses en algo que sale y no se abre y siente que nunca sucedió. ¿La solidez de poner este tiempo, trabajo y energía en una comunidad de la estación de carro de 120 años? Es como se siente muy real y me obligó a ser un adulto de una manera que probablemente no hubiera tenido que tener que de otra manera.