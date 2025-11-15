La estrella de ‘Anatomía de Grey’ James Pickens Jr. diagnosticada con cáncer de próstata

La veterana estrella de “Grey’s Anatomy”, James Pickens Jr., dice que le han diagnosticado cáncer de próstata.

«No es el tipo de noticia que nadie quiere escuchar, pero para ser honesto, el cáncer de próstata ha afectado a mi familia», dijo Pickens en una entrevista con La salud negra importa. «Mi padre lo tenía. Tenía muchos hermanos; varios de ellos lo tenían. Me habría sorprendido si no lo hubiera contraído».

Afortunadamente, Pickens nunca conoció a nadie que muriera a causa de la enfermedad.

«Tengo un primo hermano de 90 años, que de hecho todavía está vivo; lo tenía», explicó. «Su hijo lo tiene. Un par de sus hermanos lo tuvieron. Nadie, hasta donde yo sé, ha sucumbido a ello».

Pickens ha interpretado al Dr. Richard Webber en las 22 temporadas de “Grey’s Anatomy”. Sus otros créditos televisivos incluyen “The Conners”, “Roseanne” y “The X-Files”.

Después de realizarle una prueba de PSA (antígeno prostático específico) de rutina, el médico de Pickens lo envió a hacerse una resonancia magnética, que reveló «algo sospechoso». Luego se realizó una biopsia que reveló el tumor. No se había propagado y fue eliminado rápidamente.

«Lo detectamos muy temprano y pensaron que esa sería la mejor ruta a seguir», dijo Pickens. «Tengo una variante rara que no se ve muy a menudo. Querían pecar de cautelosos y vigilarla. Era lo suficientemente raro como para querer asegurarse de que estaban cruzando todas las T y punteando todas las I. Pero no habían visto una que fuera detectada tan pronto como la mía».