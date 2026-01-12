La estrella de Adolescent Erin Doherty gana el Globo de Oro como actriz de reparto

“Adolescencia» estrella Erin Doherty se llevó a casa su primer Globo de Oro el domingo por la noche, ganando el trofeo a la actriz en un papel secundario en televisión con un salado discurso de aceptación que incluyó una bomba F y una bomba S, al menos una de las cuales los censores de CBS parecieron pasar por alto.

«Le prometí a mi mamá que no diría malas palabras, pero ¿qué carajo? ¡Mierda! Lo siento mamá», dijo, mientras la CBS la pitaba fuertemente. Luego, Doherty dedicó su victoria a los terapeutas, dado su papel en “Adolescent”.

<br />

«No quería dar por sentado, pero siento que todos conocemos a los terapeutas», dijo. «La vida puede ser dura. La salud mental lo es todo. Gracias a los terapeutas y fue un honor interpretar uno».

Doherty ganó anteriormente el Emmy 2025 a la mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología, y viene de ganar los Critics Choice Awards a la mejor actriz de reparto en una serie limitada o película hecha para televisión. El domingo por la noche, Doherty se unió a sus compañeros Stephen Graham (mejor actor en una serie limitada) y Owen Cooper (actor de reparto) al ganar también un Globo.

Doherty, quien interpreta a Briony Ariston en la serie, también está nominada a los premios SAG-AFTRA Actor Awards 2026 por su destacada actuación de una actriz en una película para televisión o serie limitada. (Anteriormente ganó el Premio al Actor, antes conocido como Premio SAG, como parte del elenco de “The Crown” en 2020 y 2021).

La actriz estaba nominada frente a Aimee Lou Wood (“The White Lotus”), Carrie Coon (“The White Lotus”), Parker Posey (“The White Lotus”), Catherine O’Hara (“The Studio”) y Hannah Einbinder (“Hacks”).

“Adolescencia” ha sido una de las favoritas de los premios; En los Emmy, además del honor de Doherty, la serie se llevó a casa el mejor miniserie, el mejor actor (Stephen Graham) y el mejor actor de reparto (Owen Cooper).

“Adolescent” recibió cinco nominaciones a los Globos este año. Además de Cooper y Walters, eso incluyó la mejor interpretación de un actor masculino en una serie limitada, una serie de antología o una película para televisión (Stephen Graham), la mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario en televisión (Owen Cooper y Ashley Walters) y la mejor serie limitada de televisión, una serie de antología o una película para televisión.

La categoría de actriz en un papel secundario en televisión abarca todos los géneros, incluidos los campos de comedia, drama y series limitadas. La ganadora del año pasado fue la estrella de “Baby Reindeer”, Jessica Gunning.

La comediante Nikki Glaser presenta la 83ª edición Globos de OroTransmitido en vivo por CBS desde el hotel Beverly Hilton. Productos de Dick Clark. está detrás de la transmisión, con Glenn Weiss y Ricky Kirshner como productores.