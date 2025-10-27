La estrella adolescente de ‘Muerte en Venecia’ tenía 70 años

actor sueco Björn Andrésenmejor conocido por su papel destacado como Tadzio en el drama de 1971 del director italiano Luchino Visconti «Muerte en Venecia”, ha muerto a los 70 años.

La muerte de Andrésen fue anunciada el domingo por Kristian Petri y Kristina Lindström, codirectoras del documental de 2021 “El niño más bello del mundo”, que exploró el trauma sufrido por Andrésen durante y después de “Muerte en Venecia”. Tenía sólo 16 años cuando consiguió el papel que le cambiará la vida junto a un hombre mayor, un compositor que lucha contra un problema de salud interpretado por Dirk Bogarde y que se obsesiona con Tadzio, de 14 años.

Petri le dijo Periódico sueco Dagens Nyheter que Andrésen falleció el sábado y lo recordó como una “persona valiente” que “tenía un carisma y una presencia increíble frente a la cámara”. La causa de su muerte no ha sido revelada.

Nacido en Estocolmo en 1955, Andrésen tuvo una infancia traumática debido al suicidio de su madre cuando tenía 10 años. Fue criado por su abuela quien, buscando sacar provecho de sus pómulos altos y su apariencia querubín, lo empujó a modelar y actuar, lo que lo llevó a ser elegido por Visconti para la actuación que lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Ese golpe de suerte se convirtió en una pesadilla, particularmente después de que Visconti calificara a Andrésen como el “niño más hermoso del mundo” en una conferencia de prensa en Cannes.

«En lo que respecta a la vida y la carrera, arruinó muchas cosas». Andrésen dijo Variedad en 2021 cuando salió el documento.

Después de “Muerte en Venecia”, Andrésen viajó a Japón donde se convirtió en una estrella del pop. “El chico más bello del mundo” incluye imágenes del actor rodeado de fans cuando su avión aterriza en Tokio.

Posteriormente continuó actuando, con apariciones en más de 30 películas y series de televisión, más recientemente en la película de terror de Ari Aster de 2019, “Midsommar”, en un pequeño papel como un anciano llamado Dan.

A Andrésen le sobrevive su hija Robine, a quien tuvo con su ex esposa, la poeta Susanna Roman.