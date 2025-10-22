La estrategia Endeavor abre el acceso al mercado a inversores globales para empresarios indonesios

Jacarta – Ecosistema puesta en marcha Indonesia muestra desarrollo con un clima más saludable y selectivo. Después de atravesar varios desafíos, los actores empresariales ahora se centran cada vez más en los fundamentos empresariales y la colaboración estratégica para la sostenibilidad.

Mónica Rudijono, Director general Empeño Indonesia explicó que la sinergia y el apoyo de todas las partes interesadas es la clave para crear un crecimiento más sostenible. Para respaldar esta visión, Endeavor también nombró a tres figuras de diversos orígenes con brillantes trayectorias como miembro de la junta el más nuevo

Se trata de Arsjad Rasjid, director presidente de Indika Energy, Jacqueline Poh, directora ejecutiva de JTC Corporation, Achmad Zaky, socio fundador de Init 6. Su presencia fortalece aún más el compromiso de Endeavor Indonesia de producir más emprendedores de alto impacto que sea capaz de tener un amplio impacto y fomentar el crecimiento económico nacional.

«Indonesia sigue siendo un actor importante en el sudeste asiático. emprendedor Quienes son capaces de superar tiempos difíciles muestran una mentalidad resiliente y disposición para enfrentar los desafíos globales. Como comunidad, Endeavor acompaña constantemente a los emprendedores de impacto a través de conexiones con otras comunidades. emprendedor que es sólido y abre el acceso a los mercados a los inversores globales», dijo Monika, citada en su declaración del miércoles 22 de octubre de 2025.

Arsjad Rasjid. Foto : Rahmat Fatahillah Ilham/VIVA.

«La existencia de una junta de diversos orígenes proporcionará una perspectiva global y fortalecerá el ecosistema empresarial en Indonesia para hacerlo más relevante y competitivo en el escenario internacional», añadió.

La propia junta directiva de Endeavour Indonesia representa un grupo seleccionado de líderes empresariales y emprendedores de industrias y sectores que desempeñan un papel en la guía de la misión y el crecimiento de la organización. Los tres miembros de la junta se unirán a otras 16 juntas.

Algunos de ellos incluyen al director general de Ciputra Group, Harun Hajadi, al director de inversiones de Danantara Pandu Patria Sjahrir, al socio director y cofundador de Asia Partner, Nick Nash, al cofundador y socio general de Alpha JWC Ventures, Jefrey Joe, y al director presidente de Emtek, Alvin Sariaatmadja.

Como uno de los principales impulsores del mundo empresarial nacional, Arsjad Rasjid es conocido por su experiencia estratégica en la construcción de redes intersectoriales y el fomento de la colaboración público-privada. Actualmente, se desempeña como fundador y presidente de Sriwijaya Capital, una empresa de capital privado centrada en el crecimiento sostenible en Indonesia y el sudeste asiático.