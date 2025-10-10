La estrategia del gobierno para garantizar que las escuelas públicas no sean sólo un esfuerzo para romper la cadena de la pobreza

Jacarta – Programa escuela popular Esto se ve subrayado no sólo por los esfuerzos del gobierno por romper la cadena pobreza acceso intergeneracional y en expansión educación. Pero también construye una base moral y mental para las generaciones futuras de la nación.

Así lo enfatizó el jefe de la Agencia de Administración Estatal (LAN), Muhammad Taufiq, al revisar la implementación de la Escuela Popular Integrada 2 de Licin y la Escuela Popular 46 de Muncar en Banyuwangi Regency.

«Las escuelas populares deben prestar gran atención a la educación afectiva para satisfacer las necesidades emocionales de los niños para que los estudiantes crezcan con un sentido de empatía, tolerancia, confianza en sí mismos y amor por el país», dijo Taufik, citado en su declaración, el viernes 10 de octubre de 2025.

Enfatizó que la educación no es sólo un espacio para obtener calificaciones y diplomas, sino que es un lugar para desarrollar el carácter, la disciplina y el espíritu de nunca darse por vencido. A líder Las grandes naciones pueden nacer de diversas limitaciones y carencias porque de ahí surgirá el potencial para alcanzar sueños y aspiraciones.

Taufiq también dijo que LAN apoya plenamente el programa de Escuela Popular para fortalecerlo en términos de políticas, gobernanza y capacidad. LAN también está preparando un programa de capacitación específico para personal docente, tutores de estudiantes y administradores escolares. La presencia de la Escuela Popular se convierte en un campo para cultivar el carácter y los grandes sueños de los niños de la nación, un lugar donde cada limitación se convierte en un trampolín hacia el éxito.

El presidente Prabowo visita la escuela pública de Margaguna, en el sur de Yakarta Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Mientras tanto, el jefe del Ministerio de Asuntos Sociales de Pusdiklatbangprof, Hasim, dijo que LAN tiene un papel importante en la evaluación de la implementación de la Escuela Popular. comenzando desde la gobernanza, la administración para que puedan brindar aportes, medios de mejora y soluciones para mejorar este programa.

«El programa de la Escuela Popular es muy especial porque es el objetivo del presidente de romper la cadena de la pobreza a través de la educación para crear una generación de estudiantes. La Escuela Popular en sí tiene una noble comprensión de glorificar a los niños de familias desfavorecidas, brindándoles servicios educativos, instalaciones e infraestructura, gestión y salud, esto también demuestra la presencia del Estado en la sociedad», explicó.