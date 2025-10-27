La estrategia de Purbaya para reducir la deuda pública de 9.138 billones de rupias

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo que su partido lo prepararía. estrategia específicamente así deuda gobierno se puede reducir, considerando que el total alcanzó los 9.138,05 billones de IDR en junio de 2025.

Uno de los esfuerzos es garantizar que el presupuesto estatal se gaste según lo previsto, a tiempo y sin fugas.

Por lo tanto, el crecimiento económico puede crecer más rápido y recepción Los impuestos del estado aumentarán para reducir el déficit y la deuda.

«De esta manera, la esperanza es que el crecimiento económico sea más rápido, los ingresos fiscales también sean mayores, para poder reducir el déficit a partir de ahí», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

El Ministro de Finanzas añadió que en el futuro, si el crecimiento económico puede ser más rápido, se espera que también haya mejoras en términos de ingresos estatales, derechos de aduana, impuestos, impuestos básicos, etc.

«Así que deberíamos poder esperar mejoras en la relación impuestos/PIB», afirmó.

Purbaya cree que si la estrategia puede funcionar de manera óptima en el futuro, la proporción impositiva aumentará entre un 0,5 y un 1 por ciento, lo que resultará en ingresos adicionales de alrededor de 100 billones de IDR.

«Por eso espero que el sector real pueda crecer con esfuerzo», dijo Purbaya.

Por lo tanto, para garantizar que esto funcione sin problemas, Purbaya prometió realizar frecuentes safaris presupuestarios a Ministerios/Instituciones (K/L) cuya absorción presupuestaria sigue siendo mínima.

«Así que si voy de aquí para allá, no es que no haya trabajo. Porque estoy apostando por ello». cuarto Esta es al menos la tasa de crecimiento económico más rápida que en trimestres anteriores. «Nuestro objetivo es superar el 5 por ciento, si es posible, gracias a Dios», afirmó.