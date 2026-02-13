La estrategia de Purbaya para impulsar la economía en el primer trimestre de 2026 para que pueda crecer un 5,5 por ciento

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, apuntando a eso crecimiento economía A nivel nacional, puede alcanzar entre el 5,5 y el 6 por ciento.





Así lo afirmó en el evento Perspectivas Económicas de Indonesia 2026 celebrado en Wisma Danantara, Yakarta.

«Quizás el fuerte crecimiento económico de Indonesia en 2025 continuará hasta 2026», dijo Purbaya, el viernes 13 de febrero de 2026.





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

También reveló la estrategia económica del gobierno para lograr este objetivo. donde primer trimestre-2026, se alcanza el gasto estatal presupuestado tan grande como Realmente se pueden gastar 809 billones de IDR de forma óptima.





El alcance del programa incluye la aceleración programa Comidas nutritivas gratuitas (MBG) 62 billones de IDR, desembolso de asignaciones de vacaciones (THR) para el Aparato Civil Estatal (ASN)/TNI/Polri 55 billones de IDR, presupuesto de rehabilitación y reconstrucción de desastres de Sumatra 6 billones de IDR y paquete de estímulo 13 billones de IDR. Por lo tanto, el estímulo directo total alcanza alrededor de 136 billones de rupias, excluyendo el gasto rutinario.

También se espera que el impulso adicional provenga de factores estacionales, como las vacaciones y las licencias para el Año Nuevo chino y Eid al-Fitr, así como la política de Trabajo desde cualquier lugar (WFA).

Siendo el consumo de los hogares el principal contribuyente al Producto Interno Bruto (PIB), Purbaya dijo que una inyección de este tamaño tiene el potencial de producir un efecto multiplicador significativo, especialmente en los sectores de comercio, transporte, alimentos y bebidas, y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)

En el lado de la oferta y la inversión, la aceleración se llevó a cabo mediante la construcción de la Cooperativa Aldea Roja y Blanca (KDMP) con un total de 30 mil unidades por valor de 90 billones de IDR y la construcción de 190 mil unidades de viviendas comerciales, viviendas subvencionadas, así como asistencia de renovación (BSPS/Asistencia de Estimulante de Vivienda de Autoayuda) por un total de 20 billones de IDR. Aparte de eso, se inició la construcción del proyecto downstream de Danantara por valor de 7 mil millones de dólares o alrededor de Rp. 110 billones.

Por lo tanto, el impulso total de inversión directa identificado alcanza alrededor de 220 billones de rupias. Purbaya dijo que esta inversión no sólo crea empleos y estimula el sector de la construcción y la industria de materiales de construcción, sino que también fortalece el downstreaming basado en la exportación y aumenta el valor agregado interno.

«Así que gastaremos todo el gasto posible en el primer trimestre para asegurar que el impulso del crecimiento económico siga siendo sostenible», dijo.