La estrategia de PT IWIP capacita a la comunidad y construye la economía alrededor del área industrial

Yakarta, Viva – El área industrial integrada del PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) confirma su compromiso con el esfuerzo empoderamiento de la comunidad alrededor de su área operativa, al abrir varias nuevas oportunidades comerciales que pueden usarse como fuente económica para público el.

Desde 2020, IWIP ha proporcionado un área especial llamada LaPak Gate 2, que es una de las puertas de la compañía. Esta instalación está destinada a que los comerciantes desarrollen sus negocios, mientras satisfacen las necesidades diarias de los trabajadores en el área industrial y la comunidad circundante.

Además de mover las ruedas de la economía local, estirar este negocio también brinda una oportunidad para las mujeres en la economía familiar. Uno de ellos experimentado por Johani (37), una ama de casa en Halmahera central, Norte de Maluku.

Pt iwip [dok. Humas PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Johani comenzó un negocio abriendo una comida cerca de la puerta del área industrial Pt iwipHasta que finalmente, el negocio ahora es un apoyo para las necesidades familiares, así como una fuente de costos educativos para sus hijos.

«Alhamdulillah, con la presencia de IWIP, podemos comerciar aquí. Si no lo hay, tal vez estamos confundidos acerca de dónde vender», dijo Johani, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Según él, ahora más y más amas de casa se atreven a abrir negocios, especialmente alrededor del área industrial de IWIP. «Veo que las madres se venden más activamente. Muchas familias son ayudadas por esta área y el negocio que comienza», dijo Johani.

Para los residentes locales, IWIP no solo presenta empleo en el área de la oficina, sino que también abre el camino para el crecimiento de nuevos empresarios. La presencia de estos puestos es una prueba clara de que el desarrollo industrial puede ir de la mano con el empoderamiento de la comunidad.

Johani espera que el apoyo de la compañía para los comerciantes pueda continuar, uno de los cuales es a través de la provisión de instalaciones comerciales que se mejoran para la comodidad del comercio.

«Si es posible, el lugar de los negocios es aún mejor, aunque ahora es bastante cómodo», dijo.

Para IWIP, el apoyo a la comunidad alrededor del área industrial es parte de un compromiso a largo plazo de crecer juntos. Con más y más ciudadanos que son empresarios, la presencia de IWIP es una moto que brinda beneficios como el fortalecimiento de las industrias nacionales al tiempo que mejora el bienestar de la comunidad dentro del círculo regional.

IWIP se compromete a presentar beneficios económicos más amplios, no solo a través de la inversión y el níquel posterior. Pero también a través de oportunidades económicas inclusivas, que están al lado de la vida cotidiana de la comunidad central de Halmahera, North Maluku.