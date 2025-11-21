La estrategia de Pramono para superar las inundaciones en Kemang y limpiar los 1,3 kilómetros del río Krukut

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo dio seguimiento al problema inundación que surgen en la región kemang, Sur de Yakarta.

Pramono dijo que su partido limpiará el río Krukut de 1,3 kilómetros de largo para evitar inundaciones en la zona.

«El gobierno de Yakarta normalizará o limpiará el río Krukut de 1,3 km de largo. ¿Por qué hacemos esto? Sabemos que si no se hace, la zona de Kemang, la aldea de Kemang, Kem Chicks, etc. definitivamente se inundarán continuamente y las inundaciones serán muy perturbadoras», dijo Pramono, en Yakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Además, su partido también realizará dragados en varias zonas. sungai Área de Yakarta. Esto se debe a que ha entrado el tiempo en la temporada de lluvias.

«Y varios otros lugares, como el río Pesanggrahan, todavía estamos cuidándolo, lo estamos dragando, y varios otros ríos. Especialmente para hacer frente a lo que el Ministro dijo antes, «ber-ber» hasta febrero, Yakarta está en alerta por cuestiones relacionadas con inundaciones», subrayó Pramono.

Anteriormente se informó que el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, reveló la causa de las inundaciones en la zona de Kemang, en el sur de Yakarta, cuando cayeron fuertes lluvias el jueves 30 de octubre de 2025.

Pramono dijo que la inundación que ocurrió en Kemang fue causada por una rotura en el terraplén y resultó en una fuga que provocó que el agua se desbordara del río Krukut.

«¿Por qué Kemang Raya sufrió tales inundaciones ayer? De hecho hubo una falla, lo que está pasando, el terraplén propiedad de Kemang Village se agrietó y luego goteó y luego provocó que el agua del río Krukut se desbordara. Así que pedí que esto se manejara de inmediato», dijo Pramono a los periodistas el viernes 31 de octubre de 2025.

tvOnenews.com/AR Safira