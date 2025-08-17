La estrategia de Polri para el pico del 80 aniversario de la República de Indonesia tiene lugar de manera segura y sin problemas

Yakarta, Viva -La situación de seguridad y suavidad del tráfico en la cima del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en Yakarta era segura, ordenada y suave. Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri Inspector General de Policía Agus Suryonugroho como Jefe de Operaciones Centrales de Merdeka Jaya 2025 (Kaopspus) que conduce directamente seguridad Al hacer ingeniería de tráfico y alertar a miles de personal conjunto.

La seguridad incluye el curso de las ceremonias en el Palacio del Estado para la fiesta del pueblo en el área de Monas, que presenta varias etapas de entretenimiento a lo largo de Jalan Medan Merdeka, MH Thamrin, a Sudirman.

Aunque hay un cierre de varias carreteras, el flujo de tráfico alrededor de la ubicación todavía se monitorea sin problemas gracias al cumplimiento de la comunidad utilizando el transporte público y después de las instrucciones de los oficiales.



Apple tiene el Centro Merdeka Jaya para operaciones policiales para Merdeka Jaya 2025

Un total de 31 carreteras en Yakarta se cerraron temporalmente en la noche máxima de la celebración, comenzando a las 18:00 WIB hasta 24.00 WIB. La transferencia de flujo se aplica para garantizar el funcionamiento suave de los eventos estatales. Los oficiales en el campo proporcionan rápidamente información y dirección a la comunidad, para que la situación sea propicio.

Se desplegaron miles de personal conjunto de la Policía Nacional, TNI, el gobierno regional y las partes interesadas relacionadas. La Fuerza de Tarea de Kamseltibcarlantas ha estado a lo largo de la sección Sudirman -Thamrin Road, Monas Tugu, Merdeka Palace y el área circundante para garantizar que el tráfico sea seguro y suave.

El grupo de trabajo terrorista realiza seguridad abierta y cerrada, incluida la supervisión de actividades objetivo prioritarias alrededor del palacio estatal, monas y a lo largo del camino del protocolo. A partir de los resultados del monitoreo de las redes terroristas en las áreas de Jabodetabek y amortiguadores (Banten, West Java, Central Java y Lampung), no se encontraron hechos de inteligencia que el potencial de amenazas tenía el potencial de interrumpir el 80 aniversario de la República de Indonesia.

El grupo de trabajo preventivo se encuentra en la ubicación de seguridad a lo largo del Monas -Sarinah -Sarinah -Hi -Hi -Dukan Topang -Semanggi apilamiento. Los resultados del mapeo en 5 grupos que tienen el potencial de causar interferencia también indican que no hay indicaciones del plan de acción.

La Fuerza de Tarea de Siber también llevó a cabo seguridad con BSSN, Bais TNI, Telkom y Setmilpres para anticipar posibles trastornos cibernéticos. Hasta el final del evento, no se encontraron amenazas que pudieran interferir con las advertencias.

Las fiestas de las personas en los monas y las áreas circundantes tuvieron lugar animados, seguros y ordenados. Apele al público que llegue antes, use el transporte público e informa cosas sospechosas para obtener una respuesta positiva y obedeció a la comunidad.

En general, la situación de seguridad y tráfico durante el pico del 80 aniversario de la República de Indonesia está bien mantenida. Esto es gracias al estado de alerta de todo el personal en el campo, así como al pleno apoyo de la comunidad.

El inspector general del inspector de Polri Kakorlantas, Agus Suryonuroho, expresó su agradecimiento a las personas que han cumplido con las reglas de tráfico y la dirección de los oficiales. «Esta seguridad es exitosa debido a la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. La situación es segura, el tráfico es suave y toda la serie de eventos se ejecuta solemnemente y animado», dijo.

El general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, en su dirección confirmó que el impulso de 80 años de independencia debe usarse como un espíritu para fortalecer la unidad.

«La policía nacional junto con todas las partes interesadas continuará comprometiéndose a mantener la seguridad, el orden y la suavidad de la comunidad. Cultivar la seguridad y la disciplina como una forma de gratitud por la independencia», dijo el jefe de la policía nacional.