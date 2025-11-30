La estrategia de la esposa de Bahlil para hacer recitaciones de Al Hidayah fortalece el ecosistema de empoderamiento de las mujeres

Jacarta – Se inauguró oficialmente la Presidencia General y la Dirección de la Organización Religiosa Al Hidayah para el período 2025-2030 con la confirmación de que este impulso no era sólo ceremonial, sino más bien un compromiso para fortalecer el trabajo de la organización. Mujer que sirven y benefician al pueblo y a la nación.

«Por la presente inauguro al Presidente General y a la Dirección para servir y levantar la bandera de honor en todo el archipiélago», dijo el presidente del Consejo Asesor de Estudios de Al Hidayah, Sri Suparni Bahlil en el Grand Platinum Hotel, Sawah Besar, en el centro de Yakarta, citado el domingo 30 de noviembre de 2025.

En la ceremonia de inauguración de los administradores del DPP de Recitación de Al Hidayah, explicó que, de acuerdo con los avances en la era de la da’wah y el trabajo social, las madres de recitación también deben utilizar la tecnología. digital.

«El estudio Al Hidayah debe ser pionero en la transformación digital, inspirando, educando e impulsando un ecosistema en el campo digital que sea seguro y religioso», afirmó.

Además, la esposa del presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, dijo que las plataformas digitales y las redes sociales son medios estratégicos para ampliar el alcance de la da’wah, fortalecer la coordinación entre el centro y las regiones y presentar contenidos educativos que sean beneficiosos para la nación y el estado.

«Con miles de cuadros en toda Indonesia, si la tecnología se utiliza apropiadamente. Si Dios quiere, la luz de Al Hidayah llegará a más personas, tanto en asambleas de recitación en actividades sociales como en el espacio digital», dijo

La recién nombrada Presidenta General del Estudio Al Hidayah, Hetifah Sjaifudian, también enfatizó que la organización del Estudio Al Hidayah nació del espíritu de da’wah, la educación y el fortalecimiento del papel de la mujer en el desarrollo nacional.

También recordó que la actual era digital presenta muchos desafíos sociales y dinámicas nacionales, por lo que el papel de la mujer en el mantenimiento de los aspectos morales, espirituales y de alfabetización de la familia se vuelve cada vez más importante.

“No somos sólo una comunidad de estudio, sino parte de un ecosistema empoderamiento Mujer. «Estamos fortaleciendo la da’wah, la alfabetización, la educación de los niños, la alfabetización digital y la acción social», explicó.

Dijo que ser presidente general no era un regalo, sino un mandato y una gran responsabilidad. Según él, una organización fuerte sólo puede sobrevivir si su dirección es unida, sincera, profesional y beneficia constantemente a la sociedad.