La estocada de Benjamin Paulus, un especialista en pulmón que ahora es el viceministro indonesio

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró oficialmente al Dr. Benjamin Paul Oktavianus, Sp.P, FISR como Viceministro de Salud (Wamenkes) Ri en Gabinete rojo y blanco. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el Palacio del Estado, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

La inauguración estaba contenida en el decreto presidencial (Keppres) número 32 m de 2025 sobre el despido y el nombramiento de los ministros adjuntos. La procesión comenzó con la pronunciación del juramento de cargo dirigido directamente por el presidente Prabowo.

«Por Allah, juro, que seré leal a la constitución de 1945 de la República de Indonesia y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus selus.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.



Prabowo instaló varias cifras en el Palacio del Estado Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Perfil y los antecedentes de Benjamin Paul

Benjamin Paulus Oktavian nació en Malang el 13 de septiembre de 1963. Era conocido como Doctor especialista pulmonar que ha estado activo durante mucho tiempo en el mundo médico. Tomó un médico general en la Universidad Cristiana Indonesia (UKI), Yakarta, y completó en 1994.

Luego continuó su educación especialista pulmonológica (pulmón) en la Universidad de Brawijaya, Malang, para ganar un especialista en 2004.

Como especialista en pulmonar, se sabe que Benjamin tiene un enfoque profesional y empático para los pacientes. Se centró en manejar varias enfermedades respiratorias y practicantes en varios hospitales bien conocidos, como el Hospital Royal Trauma Grogol Petamburan y el Hospital Pantai Indah Kapuk (PIK).

Además del mundo clínico, Benjamin también está activo en varias organizaciones médicas. Es miembro de la Asociación de Médicos Indonesios (IDI) y de la Asociación de Doctores Pulmones de Indonesia (PDPI).

Activo en el campo de la política y la política de salud

No solo una carrera como médico, también se sabe que Benjamin es activo en el mundo de las políticas de salud. Según los datos del sitio web oficial del Ministerio de Defensa (Kemenhan), una vez se desempeñó como asistente especial del Ministro de Defensa en el campo de la salud cuando Prabowo Subianto todavía se desempeñó como ministro de Defensa.

Su experiencia proporciona información cruzada para Benjamin en la gestión de políticas nacionales de salud, especialmente en la integración entre el mundo médico y el sistema de defensa del país.