La estafa financiera puede hacer que la víctima desaparezca inconscientemente, este OJK advierte

Yakarta, Viva – Indonesia Anti scan Center (Pez) Registre el informe de fraude promedio o estafa De las personas que ingresan hasta 700-800 por día. El número es más alto que los países vecinos como Singapur, Hong Kong y Malasia.

Jefe de Supervisor Ejecutivo del Comportamiento de los Servicios Financieros, Educación y Protección del Consumidor. Ojk Friderica Widyasari Dewi dijo que, desde noviembre de 2024 hasta el 17 de agosto de 2025, el informe recibido por IASC llegó a 225,281 informes con una pérdida total reportada de Rp4.6 billones y víctimas totales de las víctimas que habían sido bloqueadas fueron RP349.3 mil millones.

«Tal vez en Singapur alrededor de 140-150 (informes públicos sobre estafas). Pero en Indonesia son 700-800 quejas todos los días. Aunque esto no es todo la gente que se queja», dijo en Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

Explicó que el número de cuentas reportadas alcanzó 359,733 y la cuenta bloqueada fue de 72,145 cuentas en el mismo período.

Friderica explicó que el fraude financiero no era un problema típico experimentado por Indonesia sino por el mundo entero. En comparación con los países vecinos como Singapur, la población de Indonesia, que es muy grande, también es un desafío.

Los fondos de la víctima fueron apresurados por estafadores en multicapa y varios formatos, no solo transferidos a través de una cuenta bancaria sino también a través de la plataforma comercio electrónico, Billetera digital (E-Walltet), Crypto.

«Por lo tanto, esperamos que la asociación de comerciantes criptográficos y otras partes participe activamente para erradicar estafas y fraude en el sector de servicios financieros», dijo Friderica.

Mientras alguien esté desprevenido, Friderica recordó que el fraude financiero puede ocurrir a cualquiera, independientemente de su nivel de educación y posición.

El índice de educación financiera todavía está bajo el índice de inclusión financiera, cada uno de 66.46 por ciento y 80.51 por ciento. Aunque en general sigue siendo bueno, Friderica dijo que este logro aún debe mejorarse.

«Nuestra sociedad ha sido expuesta, ya utilizando la digitalización, pero son digitalmente financieras alfabetismoEl él todavía no está lo suficientemente alto. Eso es lo que debemos continuar alentando, para que somos cómo ayudar a las personas que han usado finanzas digitales, para que no se conviertan en víctimas «, dijo.

Frideerica también advirtió que el nivel de velocidad del informe presentado por la comunidad estaba determinando si los fondos aún podían ser salvados por IASC o no. Desafortunadamente, el pueblo indonesio promedio informó a IASC después de 12 horas del incidente.

Miembro de la Junta de Comisionados de OJK para EPK Friderica Widyasari Dewi.

«En otros países, obtuve la cifra durante unos 15 minutos, cuando fueron víctimas, fueron informados. oportunidad Para los fondos, se puede seguir muy bien. Si tenemos un promedio de aproximadamente 12 horas en nosotros, incluso hay aquellos cuyo dinero se pierde hasta ahora puede no estar al tanto «, dijo Friderya.

También invitó a todos los actores comerciales de servicios financieros (PUJK) a contribuir y trabajar juntos para aumentar el uso de la tecnología para la protección del consumidor.

Además, es importante hacer de una plataforma digital un medio de educación y servicio y trabajar juntos para aumentar la confianza del público. «Por el estafador También se vuelve más sofisticado. Entonces no podemos perder «, dijo Friderica.