Di lo que quieras sobre defensa, pases y “intangibles”, pero el NBA se trata de anotar. El Mavericks de Dallascon Kyrie Irving, Klay Thompsony Antonio Daviscuentan con tres jugadores ofensivos de élite. Bandera de Cooper debería ser el cuarto.

Sin embargo, ninguno de ellos presume de una eficacia goleadora histórica. Incluso con los miembros del Salón de la Fama rezagados, los Mavericks tienen los dos anotadores más eficientes, salvo algo de gimnasia estadística.

En la NBA, la marca de un verdadero gran anotador es ser miembro del Club 50/40/90. Tiro 50% desde el suelo, 40% desde lo profundo y 90% desde la línea de tiros libres. El año pasado, sólo Aarón Nesmith hizo el corte, aunque su temporada se vio acortada por una lesión. El último jugador en hacerlo en 65 o más partidos fue Esteban Curry en su temporada 2015-16.

Sin embargo, si solo te concentras en el porcentaje puro de tiros de campo y eliminas los triples y los tiros libres, los Mavericks cuentan con dos de los mejores.

Daniel Gafford y Dereck Lively II son goleadores de élite

Ni Daniel Gafford ni Dereck Lively’s La capacidad de puntuación aparece en la página. En ocho temporadas combinadas, sólo tienen dos campañas con anotaciones de dos dígitos.

No reciben muchos tiros, pero cuando lo hacen, es probable que los acierten.

Según StatMuseSon los únicos dos jugadores en la historia de la NBA que promedian más de ocho puntos por partido y lanzan al 70% desde la cancha a lo largo de sus carreras. Por supuesto, ninguno de los dos ha tenido una carrera muy larga, pero sigue siendo impresionante.

Gafford ha promediado 9,3 puntos por partido con un 70,9% de tiros. Lively II tiene 8,8 puntos y dispara un 72,9%. El líder de la NBA en porcentaje de tiros de campo (mínimo diez temporadas) es DeAndre Jordan, con un 67,4%.

A los jugadores actuales les gusta Roberto Williams III y michel robinson ambos disparan a más del 70% desde el campo, aunque ninguno de ellos ha alcanzado el umbral arbitrario de ocho puntos.

Mientras los Mavericks buscan construir una zona de ataque alrededor de Davis y Flagg, será clave contar con centros que puedan aprovechar al máximo las oportunidades limitadas.

Dallas Mavericks se pondrá a prueba para abrir la temporada

Gafford y Lively II son increíblemente eficientes, especialmente cerca del aro. Sin embargo, lo harán abren su temporada el 22 de octubre contra el Espuelas de San Antonio.

Eso significa Victor Wembanyama Estará en la pintura.

En cuatro partidos de su carrera contra Wembanyama, Lively II ha logrado mantenerse firme, lanzando un increíble 75% desde el campo. Gafford ha dado un ligero paso atrás, acertando el 67,9% de sus intentos.

Por supuesto, Wembanyama sólo está mejorando en defensa, aunque lo hará tener las manos ocupadas en el primer partido contra Davis y Flagg, por lo que Gafford y Lively deberían tener muchas miradas fáciles, siempre que sus compañeros de equipo puedan darles el balón bajo.