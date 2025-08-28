‘La estación’ sigue a las mujeres en Yemen devastada por la guerra alimentada por la hermandad

Cineasta escocés yemení Sara Ishaqquien fue nominado al Oscar en 2012 por su breve documental «Karama tiene no paredes», está en postproducción en su debut de ficción, «The Station», que el director llevará al Puente de producción de VeneciaEl taller de corte final, que se desarrolla del 31 de agosto al 2 de septiembre.

La película se centra en una estación de combustible solo para mujeres en una ciudad segregada y devastada por la guerra y sigue a Layal, una joven confrontada con el creciente deseo de su hermano de 12 años de liberarse y convertirse en hombre. Cuando la hermana separada de Layal aparece inesperadamente con una propuesta para él, la relación de los hermanos se pone a prueba.

Con un elenco de actores yemeníes en su mayoría no profesionales, «The Station» está escrito por Ishaq y Nadia Eliewat y producido por Screen Project y Georges Film, en coproducción con One Two Films, Kepler Film, Barents Film, The Imaginarium Films, Setara Films y TA Films. Eliewat del proyecto de pantalla con sede en Amman es el productor principal. Las ventas de Paradise City manejan los derechos mundiales de ventas.

«La estación», que Ishaq describe como «una oda para la gente de Yemen», marca el último capítulo cinematográfico en la larga relación del director con el país de su nacimiento. Ishaq fue criado en Yemen, pero se fue a la edad de 17 años para vivir con su madre en Escocia. Fue mientras estuvo allí, trabajando hacia un MFA en el cine en Edimburgo, que la Primavera Árabe estalló en 2011. Inmediatamente reservó un vuelo a Yemen, llegando el día en que las protestas estallaron en la capital, Sanaa.

Aunque encontraría trabajo con agencias de noticias extranjeras y equipos documentales que informaron sobre la revolución, Ishaq sintió que sus perspectivas estaban inevitablemente «muy alejadas de lo que era la realidad». Había estado haciendo películas en Yemen desde 2007 y estaba decidida a capturar un retrato más matizado y complejo del país. «Siempre hay este otro que termina sucediendo [with foreign observers]Incluso si no es dado «, dijo.» Entonces, para mí, fue muy importante … tratar de contar estas historias desde adentro «.

Esa determinación condujo al debut en el documental corto de Ishaq «Karama no tiene paredes» (2012), sobre la masacre de 2011 de más de 50 protestantes pacíficos por hombres armados progubernamentales, que obtuvo nominaciones para una BAFTA y un premio de la academia, y el documental «The Mulberry House», un estudio familiar más personal construido contra el fondo de la revolución, ese pareja en el Idfa.

«The Station» se inspiró en eventos de la vida real que ocurrieron cuando Ishaq regresó a Yemen en 2015. Allí, se encontró con una estación de servicio solo para mujeres en el corazón de su ciudad natal, Sanaa. Fue poblado por mujeres de todos los ámbitos de la vida y todos los rincones del país que «se unieron con un objetivo común: mantener y apoyar a sus familias».

«Nunca habíamos visto algo así antes», dijo Ishaq. «Las mujeres siempre jugaban un papel muy importante en [Yemeni] sociedad. Pero en este momento en particular, donde los hombres fueron despedidos de sus trabajos, o se sintieron atraídos por la lucha, las mujeres realmente se pusieron a la vanguardia … Todavía dirigían el hogar pero también trataban de encontrar formas de generar ingresos para sus familias «.

Mientras hacía cola por el escaso combustible que era una «línea de vida» para la población devastada por la guerra, dijo la directora: «Las mujeres conversaban desde las ventanas de su automóvil, compartían comida y bebidas, ‘escolarizaban’ a sus hijos e intercambiaron historias». A pesar de la disputa ocasional, el estado de ánimo era animado y comunitario, y Ishaq lo describía como «una utopía dentro de este mundo distópico».

«The Mulberry House» se estrenó en IDFA en 2013.

Cortesía de IDFA

El director originalmente esperaba filmar «la estación» como documental, pero había demasiados obstáculos prácticos que superar. La lucha entre varias facciones a menudo hacía que fuera demasiado peligroso salir de la casa, mientras que muchos yemeníes eran reacios a aparecer frente a una cámara, lo que con frecuencia despertaba sospechas. Ishaq citó una expresión que a menudo se usaba en Yemen durante la revolución: «Llevar una cámara es más peligrosa que llevar un arma».

Regresó a Escocia con un tesoro de material del que estaba luchando para darle sentido. Mientras tanto, los informes de noticias de Yemen estaban dando una imagen muy diferente de un país que conocía en toda su desgarradora complejidad. «El enfoque siempre se trataba de la pobreza de Yemen, la destrucción y la devastación», dijo. «Se trataba menos de la gente, su humanidad, su fuerza y ​​resistencia, dentro del contexto de un país hermoso que de hecho no es pobre en absoluto, sino uno que ha sido explotado y empobrecido a lo largo de las décadas».

Esa visión tomaría aproximadamente ocho años encontrar su forma en un script de larga duración, lo que requiere que Ishaq descascara gran parte de lo que había aprendido como un galardonado documentalista. Sin embargo, una vez que logró superar la «parálisis creativa» que acompañó su «mentalidad documental», el director le pareció liberar sus experiencias en una narrativa ficticia y al mismo tiempo «crear algo que es visualmente completamente diferente de mi estilo documental».

«The Station» se establece en lo que Ishaq describe como un «espacio especulativo», un universo que funciona como un «microcosmos de la sociedad yemení» pero, sin embargo, está «sin problemas en un momento o lugar específico». Basándose en el pasado y el presente del país, «refleja el desmoronamiento gradual del tejido social» en un lugar fracturado por la guerra, las invasiones extranjeras y las luchas políticas internas, pero se refracta que compartían la historia «en un mundo paralelo absurdo a veces exagerado».

«En el fondo, la historia no se trata de política. Se trata de personas, sus relaciones, contradicciones y resistencia, lo que nos hace no solo yemení, sino humanos», dijo Ishaq. «Es una oda a la gente de Yemen que han sufrido y sobrevivido años de guerra con dignidad, humor y fuerza».