La estación de policía de Tanjung Priok Port posee a Salat mágico, reza por el conductor de Ojol Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – Polres Puerto Tanjung Priok sostener oración oculta rezar por el fallecido Affan kurniawan, conductor El taxi de la motocicleta en línea que murió como resultado de ser atropellado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Se sabe que Alamarhum Affan fue enterrado hoy el viernes 29 de agosto en el Bivak TPU Bivak Central Yakarta, alrededor de las 10:30 WIB.

Las oraciones mágicas se llevaron a cabo en la Mezquita Alfurqon de la Policía del Puerto de Tanjung Priok, North Yakarta, después de la oración del viernes. La adoración fue dirigida por Ustaz Kh Ismatullah.



La sede de la Policía Nacional celebró una oración mágica

El subdirector del comisionado de policía, Yudi Permadi, también estuvo presente con las filas de los principales funcionarios y personal de la Policía del Puerto Tanjung Priok que estaba al mismo tiempo las oraciones del viernes.

La serie de actividades terminó con una oración conjunta para que el difunto Afan Kurniawan obtuviera el mejor lugar a la vista de Allah SWT. Además, los peregrinos también ofrecieron oraciones por la seguridad de toda la nación indonesia y solicitaron que la unidad y la integridad de la nación siempre se mantengan en los matices de la paz.

