La estación de policía de Jatinegara fue atacada por las masas, la puerta fue quemada

Yakarta, Viva – Puerta Polso Jatinegara Los desmorales se envolvieron en el gallo rojo después de los enfrentamientos en el área de Jatinegara, East Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025, noche.

«La puerta de policía», dijo el Jefe de Policía del Metro de East Yakarta, comisionado de policía Alfian Nurrizal, viernes 30 de agosto de 2025.

El fuego proviene de una motocicleta hornear. En ese momento, las masas intentaron atacar la sede de la policía del sector de Jatinegara, pero fracasaron porque fueron interceptados. Dijo además, el fuego se había extinguido. Se dice que la situación es propicio.

«Lo que se quemó fueron solo dos unidades de motos. Aquellos que atacaron la estación de policía que pudimos y los miembros finalmente hicieron esfuerzos para no ser quemados. La situación era propicio. Otista todavía, terminamos este peine», dijo.

Para tener en cuenta, esta manifestación fue llevada a cabo por el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, fue asesinado por ser atropellado por un auto Rantis. Brote. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.