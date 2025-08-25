La estación de policía cerca de la puerta 11 Gbk Ludes fue dañada por un manifestante

Yakarta, Viva – La atmósfera en el área de Senayan nuevamente se calienta antes de la oración Maghrib. Choque masa La acción con los oficiales de policía estalló en Jalan Gerbang Pemuda, Central Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

A Estación de policía (Pospol) cerca de la 11ª puerta del estadio principal de Gelora Bung Karno (SUGBK) se derritió sobre el final Agotado masa. El vidrio posterior fue aplastado después de ser apedreado por un manifestante.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, lamentó la acción que cambió anarquista. Según él, varias instalaciones públicas se convirtieron en víctimas, que van desde la cerca del alambre delantero RPD El separador roto, Transjakarta fue derribado, al quema de una motocicleta alrededor de la ubicación.

«Es lamentable, hay otras partes que intentan aprovechar la situación para perturbar a Kamtibmas», dijo Ade Ary.

Jefe de Relaciones Públicas PMJ, Kombes Pol Ade Ary

Los oficiales de policía que están en espera alrededor de la ubicación inmediatamente toman medidas. Con cascos y escudos, las filas de la policía retrocedieron a las masas desde la dirección del Ministerio de Edificio Juvenil y Deportivo (Kemenpora). Varias veces se demostró que el disparo de gas lacrimógeno dispersa a la multitud.

La mayoría de las masas de los estudiantes eran caóticas corriendo hacia Asia African Road. Anteriormente, los disturbios también estallaron frente al edificio del Parlamento y al área de Pancasila Gate, Jalan Gelora.