La estación de oxígeno del Hospital Al-Quds fue atacada por Israel, la vida de los pacientes en Gaza fue amenazada

GazaVIVA – Estación oxígeno De Hospital Al Quds, que se encuentra en el área de Tal Al Hawa, la ciudad de Gaza, dejó de operar después de que las tropas le dispararon IsraelSegún la Comunidad Palestina Red Crescent (PRCS) el martes 23 de septiembre de 2025.

En su declaración, las PRC advirtieron la peligrosa situación en el hospital y dijo que la estación de oxígeno ahora estaba paralizada después de ser el objetivo del ataque de Israel.

Viva militar: Ejército israelí en Cisjordania (Cisjordania), Palestina

El hospital ahora solo se basa en los cilindros de oxígeno que se llenaron, pero se estima que solo lo suficiente durante los próximos tres días, amenazando así la vida de los pacientes.

La organización agregó que el vehículo militar israelí, estacionado en la puerta sur, estaba bloqueando el acceso dentro y fuera del Hospital Al Quds. Se considera que la situación amenaza la seguridad de los pacientes y los oficiales médicos.

Los PRC enfatizan que los hospitales deben ser un lugar seguro para los civiles y tienen derecho a una protección especial de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

Pidieron a la comunidad mundial que actúe inmediatamente protegiendo al personal médico y a los pacientes en el hospital. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=zemz____cuo