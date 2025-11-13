La estación de metro Lal Quila permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, dice DMRC







El Corporación ferroviaria del metro de Delhi (DMRC) dijo el jueves que la estación de metro Lal Quila permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por razones de seguridad.

La estación ha sido cerrada mientras las agencias de seguridad están llevando a cabo su investigación sobre la explosión cerca del Fuerte Rojo el lunes por la noche, que mató a 13 personas y dejó varios heridos.

«La estación de metro Lal Quila permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por razones de seguridad». el DMRC dijo en una publicación en X.

Actualización del servicio La estación de metro Lal Quila permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por motivos de seguridad. Todas las demás estaciones funcionan con normalidad. — Corporación de Ferrocarriles del Metro de Delhi (@OfficialDMRC) 13 de noviembre de 2025

Tras la explosión, la zona alrededor del monumento histórico ha sido acordonada y la policía y equipos forenses han realizado búsquedas para reunir pruebas.

La estación, ubicada en la Línea Violeta de la Metro de DelhiSirve como punto de acceso clave a varios lugares destacados, incluido el histórico Fuerte Rojo, Jama Masjid y la bulliciosa zona de Chandni Chowk. Se espera que el cierre temporal afecte a los viajeros diarios y a los turistas que visitan la Vieja Delhi, especialmente durante las horas pico y los fines de semana.

Se ha desplegado personal de seguridad en la zona del Fuerte Rojo y sus alrededores, y se están llevando a cabo controles adicionales en las estaciones de metro cercanas como parte de las medidas preventivas. Las autoridades dijeron que la decisión se tomó como medida de precaución para garantizar la seguridad de los pasajeros y ciudadanos.

Se ha recomendado a los viajeros que planifiquen sus viajes en consecuencia y utilicen estaciones alternativas cercanas, como Jama Masjid, Delhi Gate y Kashmere Gate, que continúan funcionando con normalidad.

Las autoridades no han especificado la duración del cierre, pero aseguraron que las operaciones normales en Estación de metro Lal Quila Se reanudará una vez que la situación de seguridad sea revisada y considerada segura.

Mientras tanto, el número de muertos en la explosión cerca del Fuerte Rojo a principios de esta semana aumentó a 13 después de que otra persona herida sucumbiera a sus heridas en el Hospital LNJP aquí, dijo un funcionario, informó PTI.

El fallecido ha sido identificado como Bilal, dijo.

Según la policía de Delhi, la información sobre la muerte de Bilal se recibió del hospital a primera hora del jueves por la mañana, informó PTI.

La autopsia se realizará más tarde ese día, dijeron las autoridades.

Con la muerte de Bilal, el número total de víctimas mortales en la explosión de alta intensidad del lunes por la tarde ha aumentado a 13, mientras que quedan varias más. bajo tratamientoinformó PTI.

(Con aportes de PTI)









