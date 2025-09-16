La estación de Cikini tiene un cruce pelícano, Pramono prohíbe a Ojol al taxi

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung prohibir vehículos como los taxis de motocicletas en línea (ojol) hasta Taxi Parar o estacionamiento cerca de cruce de pie controlado por semáforos o intersecciones pelícanas (cruce de pelícanos) Estación de cikini.

«Entonces, Alhamdulillah, ahora se ha resuelto (el problema). Pero pregunté que nadie podía estacionar aquí si era Ojol, Taxi o algo», dijo Pramono a los periodistas, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

Pramono dijo que el gobierno provincial (Pemprov) de DKI Jakarta en colaboración con el ferrocarril indonesio (KAI) para superar este problema.

También solicitó que si hay vehículos que violen las reglas, la comunidad puede informar que es seguida de inmediato.

Además, espera que la comunidad de Pelican Crossing en Cikini pueda ser utilizada bien por la comunidad.

Anteriormente, varias personas se quejaron de la valla alta a la estación de Cikini, lo que les dificulta entrar a la estación porque solo tenía una puerta de acceso.

Por otro lado, Pramono reveló que el centro de cruce de Pelican era una forma de compromiso del gobierno provincial de DKI Jakarta al responder a todas las quejas de la comunidad.

«Debido a que, de hecho, cuando vi eso, el problema era simple pero no se resolvió de inmediato, coordiné con el jefe de la Agencia de Transporte y también con el Asistente de Desarrollo para esto se completó de inmediato», dijo.

Como se sabe, la prueba de la implementación de Pelican Crossing y Abre la cerca en la estación Cikini Acceso para ajustar las horas de funcionamiento del tren de cercanías, que es 05.00-24.00 WIB.

El jefe de la Secretaría Regional Provincial de Desarrollo y Medio Ambiente de Jakarta de DKI, Iwan Kurniawan, dijo que, además de preparar el cruce de pelícanos con sus semáforos de seguridad, el gobierno provincial de DKI Yakarta también desplegará el departamento de transporte y los oficiales de SATPol PP para garantizar que la movilidad comunitaria funcione sin problemas y de manera segura. (Hormiga)