La esposa natural incluso es demandada por el divorcio, la víctima informa a su esposo a la policía.

Surabaya, vivo – El presunto caso de violencia doméstica (violencia doméstica) en Surabaya nuevamente aprovechó la atención del público. Una joven madre llamada Noviandy Wijaya (32) y su niño se convirtieron en víctima de persecución supuestamente llevada a cabo por su esposo, Rio Pangestu (31), un hombre de negocios sanitario. Irónicamente, a pesar del estado de las víctimas, Noviandy fue demandada por su esposo por su esposo.

Noviandty afirmó haber informado el caso a los polrestabes de Surabaya desde junio de 2025. Pero hasta que aprobó cuatro meses, consideró que el manejo del caso no había mostrado desarrollos significativos.

«He informado desde junio, pero hasta ahora no ha habido progreso. Solo quiero justicia para mí y mi hijo», dijo Noviandty de Tvonenews, el martes (23/09/2025).



Young Mother Natural Violencia doméstica informando a su esposo a Polrestabes Surabaya Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

Según la declaración de la víctima, la violencia a menudo ocurre cuando se le pide a Río que cuide a su hijo que todavía tiene un año. Se dice que el cuerpo del niño a menudo está enrojecido por un golpe para dejar la cicatriz. Mientras tanto, el propio Noviandy también afirmó experimentar violencia física y verbal, que van desde ser golpeado hasta empujar mientras sostenía a un hijo, lo que lo hizo golpear la puerta.

«Me han expulsado cuatro veces desde nuestra casa en Citraland. Finalmente, decidí regresar a la casa de mis padres», agregó.

La situación fue más complicada cuando Río demandó por el divorcio de su esposa con el argumento de que no coincidía con las leyes. De hecho, la familia confirmó que los padres de Noviandy nunca habían interferido en sus asuntos domésticos.

«Río se opuso a ganarse la vida. Solo Rp1 millones por mes, mientras que las necesidades de los niños están completamente soportadas por Novianty», dijo Mulyanto Wijaya, el padre de la víctima.

Mulyanto también dijo que la mediación familiar era caótica. En una reunión, Río incluso fue llamado a agarrar a su propio hijo frente a la familia. Además, Río decidió la comunicación bloqueando el número de su esposa y se consideró que no muestre buenas intenciones para resolver el problema pacíficamente.

El caso reportado a los Polrestabes de Surabaya ha atraído la atención de varias partes. Pero el lento proceso de manejo hace que las familias de las víctimas reiteren sus esperanzas de que las autoridades tomen medidas firmes.

«Esperamos que este caso se maneje en serio. La víctima y sus hijos tienen derecho a protección y justicia», dijo Mulyanto. (Zainal Azhari/Tvone/Surabaya)