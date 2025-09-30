La esposa estuvo de acuerdo en que el caso Arya Daru se abrió nuevamente y el cuerpo fue exhibido

Yakarta, Viva – La esposa del difunto ex Diplomático Ministerio de Asuntos Exteriores Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri, transmitió una aclaración relacionada con varios artículos llamados bienes pruebamientras expresa apoyo para el plan exhumasi Recomendado por la Comisión de la Cámara de Representantes XIII.

«Los artículos femeninos que se muestran como evidencia son míos, incluidas las sandalias rosadas (y los anticonceptivos). Esos son todos nuestros bienes, ¿por qué se usa como evidencia», dijo Meta después de una audiencia pública con la Comisión de la Cámara de Representantes XIII en el área del Parlamento, Yakarta, martes.

Meta también reveló que nunca había pedido un cambio en CCTV en la pensión de Arya, y había informado cuándo la policía tenía un título de caso.



Padre Arya Daru (izquierda) y poder legal (derecha)

Luego negó las narraciones relacionadas con la presión financiera de su familia. Dijo que el estilo de vida de su familia era simple, sin deuda o instalaciones que se consideraban lujosas.

«Somos una familia ordinaria, la factura mensual más de Spotify, Netflix. Mas Daru también es del tipo que prefiere irse a casa rápidamente que deambular», dijo.

Ella aceptó el plan para reabrir el caso de la muerte y la exhumación de su esposo, que también fue apoyado por la Comisión de la Cámara de Representantes XIII.

«Estoy muy agradecido con la Comisión XIII por ayudar a nuestra familia», dijo.

Mientras tanto, el abogado de la familia, Nicholay Aprilindo, enfatizó que hasta ahora la Policía Nacional no ha dado una respuesta oficial a la carta publicada.

«Pedimos al menos esta semana que se responda. Si no hay interés, ¿por qué debería tener miedo de responder?» estrictamente.

El abogado de la familia cuestionó la actitud de la policía que se consideraba que se cerraba. Afirmó que si no había un error de procedimiento, la policía no debería necesitar evitar e inmediatamente dar tiempo a la audiencia a la familia del fallecido.

Nicholay luego afirmó que había partes que querían encubrir este caso.

«Para ser honesto, seguramente el sindicato que quiere que la muerte del fallecido no permanezca en silencio», dijo.



Kosh Diplomat Young Ministerio de Asuntos Exteriores Arya Daru fue encontrado muerto en una cinta durante la escena del crimen Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Agregó que su partido continuaría pidiendo que el caso se retirara a la Agencia de Investigación Penal (Bareskrim).

Anteriormente, la Comisión de la Cámara de Representantes XIII en la reunión solicitó que el caso Arya Daru se reabriera con la opción de exhumación, además de solicitar la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Derechos Humanos para garantizar la transparencia del manejo. (Hormiga)