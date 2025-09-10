La esposa del ex primer ministro Nepal murió después de que su casa fue quemada por las masas.

Yakarta, Viva – Esposa ex- Primer ministro NepalJhalanath Khanal, quien resultó herido después de que su residencia fue quemada en un motín antigubernamental en el país, había muerto, informó el portal de Khabarhub el martes 9 de septiembre de 2025.

Anteriormente el mismo día, el portal informó que la esposa de Khanal estaba en estado crítico debido a las quemaduras que sufrió.

La tensión en Nepal comenzó el 4 de septiembre cuando la Autoridad de Nepal bloqueó varios sitios de redes sociales famosos que no se registraron en el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información dentro del límite de tiempo especificado.

Las protestas masivas que involucraron principalmente a la generación más joven, apodadas los medios de comunicación como «Revolución de la Generación Z», comenzaron a tener lugar en la ciudad capital de Nepal el lunes 8 de septiembre y se habían extendido a varias ciudades importantes en todo Nepal.

La situación en Nepal se calienta después de que los manifestantes atraviesan el edificio parlamentario, lo que obliga a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a usar cañones de agua, gases lacrimógenos y balas afiladas. Como resultado, varios manifestantes sufrieron lesiones, según el informe.

Los manifestantes que pidieron al primer ministro Sharma Oli renunciaron, comenzaron a quemar la residencia privada de petróleo en la ciudad de Baluwatar. Según los informes, exigieron responsabilidad por la muerte de la víctima y quemaron la residencia del primer ministro.

Según el Himalaya Times, los manifestantes en varias otras ciudades también quemaron la residencia de políticos, incluido el ministro de comunicación y tecnología de la información, el subba Gurung, y el ex ministro de asuntos natiales Ramesh Lekhak, que renunció en medio de las protestas.

Los manifestantes lograron ocupar el edificio parlamentario y la residencia privada del presidente Nepal Ram Chandra Poudel también fue ingresada por los residentes. Como resultado de la protesta, el primer ministro de petróleo también renunció después de que varios ministros hicieron lo mismo.

Al menos 1.500 prisioneros escaparon de la prisión de Nakkhu en Lalitpur en medio de disturbios, informó el portal de Khabarhub. Los medios locales también lanzaron el tiroteo en el edificio de la sede de la policía de Nepal. (Hormiga)