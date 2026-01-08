La esposa del director de investigación de KPK se convierte oficialmente en jefa de policía del metro de Bekasi

BekasiVIVA – Esposa del Director de Investigaciones kpk Bergantín Asep Guntur Rahayuconcretamente Kombes Sumarni, asumió oficialmente el cargo jefe de policia Metro de Bekasi en el traspaso de puestos que se celebró a través de una ceremonia policial tradicional en la jefatura de policía local.

Sumarni, en su primer discurso como Jefe de la Policía Metropolitana de Bekasi, expresó su gratitud por el mandato otorgado por el liderazgo de la institución policial de la República de Indonesia y al mismo tiempo apreció el desempeño y los logros alcanzados por su predecesor al frente de la Policía Metropolitana de Bekasi.

«Como nuevo jefe de la policía metropolitana de Bekasi, pedimos permiso para continuar con las funciones que ha llevado a cabo el señor comisionado de policía Mustofa. Ha logrado muchos logros y logros extraordinarios que favorecen la jurisdicción de la policía metropolitana de Bekasi, que tiene una dinámica extraordinaria», dijo en Cikarang el miércoles.

Destacó su compromiso de continuar los esfuerzos para mantener la seguridad y el orden público y brindar los mejores servicios legales a los residentes de Bekasi Regency.

Sumarni también espera contar con el apoyo total de todos los niveles, desde los principales funcionarios, jefes de policía de sector, oficiales hasta miembros de la Policía Nacional y ASN en la Jefatura de Policía Metropolitana de Bekasi.

«Lo que nuestros colegas le han dado al Sr. Pol. Comisario Mustofa, pedimos que también nos lo puedan dar a nosotros. Llevemos juntos la tarea de mantener la seguridad y el orden, la comunidad brinda el mejor servicio a la comunidad», dijo.

También oró por el comisario de policía. Mustofa ahora está llevando a cabo un nuevo mandato como Director de la Policía del Agua (Dirpolair) Polda Metro Jaya para que el proceso educativo y profesional en el futuro se desarrolle sin problemas.

«Lo felicitamos por su nuevo puesto como Dirpolair Polda Metro Jaya. Esperemos que su educación transcurra sin problemas y sea aprobada rápidamente para que pueda obtener su estrella pronto», dijo.

Al cerrar sus palabras, Sumarni aseguró que las puertas de la Policía Metropolitana de Bekasi siempre estarán abiertas para el Comisionado de Policía. Mustofa y su familia también enfatizaron que siguen siendo parte de la familia de la Policía Metropolitana de Bekasi.

«Desplegamos la alfombra roja cuando el señor comisario de policía Mustofa y su familia pasan por el área de la policía metropolitana de Bekasi. No olviden pasar por aquí, porque todavía somos una gran familia», dijo. (Hormiga)