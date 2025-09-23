La esposa del diputado de BJP K Sudhakar pierde Rs 14 lakh a través de `Digital Pare ‘, Recuperado el dinero







El bengaluru policía En Karnataka, ha recuperado con éxito Rs 14 lakh que Preeti, esposa del diputado de BJP de Chikkaballapura K Sudhakar, perdió en un fraude cibernético que involucra una estafa de ‘arresto digital’, dijo un funcionario, informó el PTI.

El incidente ocurrió el 26 de agosto, dijo.

El arresto digital es una forma de delito cibernético donde los estafadores se hacen pasar por la policía o a los funcionarios ejecutivos e intimidar a las víctimas a través de videollamadas de WhatsApp, alegando que la víctima está implicada en casos penales.

La esposa de K Sudhakar, Preeti (44), residente de Basaveshwaranagar, Bengaluru, recibió una llamada de WhatsApp de cibercriminales que pretendían ser funcionarios de la Policía de Delitos Cibernéticos de Mumbai. Alegaron una transferencia ilegal de fondos de su cuenta bancaria y la convencieron de transferir dinero a una cuenta que, según afirmaron, pertenecía al Banco de la Reserva de la India (RBI) para su verificación, prometiendo devolverlo en 45 minutos. Los estafadores amenazaron con el incumplimiento de su arresto, según el PTI.

Por coerción, lograron transferir Rs 14 lakh de la cuenta bancaria HDFC de Preeti a una cuenta bancaria de Yes desconocida, cometiendo fraude, dijo el martes la policía.

Más tarde presentó una queja la misma noche y también contactó al National Cibernética Línea de ayuda (NCRP) en 1930 dentro de la crítica ‘Hora dorada’, lo que llevó a una acción policial provocada.

Después de una investigación, el monto transferido a la cuenta del acusado se congeló. El 3 de septiembre, el 47 ° Tribunal de ACJM ordenó a Yes Bank que devolviera los fondos congelados a la cuenta de Preeti.

«Actuando en la orden de la corte, la suma completa de Rs 14 lakh fue restaurada al demandante», dijo la policía, según el PTI.

El Comisionado Adjunto de Policía de la División Oeste, Girish S, dijo a los periodistas que un equipo de oficiales de policía estaba haciendo esfuerzos para rastrear y atrapar al acusado.

También apeló a las personas que no se asustaran si son víctimas de tales estafas.

«Si una queja se presenta de inmediato (dentro de la hora dorada) con el ciber Línea de ayuda (NCRP) número 1930, y se registra un caso en la estación de policía más cercana sin demora, se pueden tomar medidas inmediatas para evitar pérdidas «, dijo, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





Fuente