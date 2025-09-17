La esposa de Patrick Mahomes, Brittany envía un mensaje emocional a Chiefs QB

El Jefes de Kansas City‘La temporada 2025 no va exactamente según lo planeado, con la franquicia comenzando 0-2 por primera vez en mariscal de campo Patrick Mahomes.

Mahomes está haciendo todo lo posible para poner la ofensiva sobre su espalda mientras juega sin receptores anchos Xavier Worthy y Rashee Rice. Completó 21 de 32 pases para tres touchdowns y dos intercepciones en contra durante la derrota 20-17 de Kansas City ante la Filadelfia Eagles en la semana 2.

Parece que los Chiefs no pueden poner en marcha su juego de carrera. Durante dos semanas, Mahomes lleva al equipo a correr con 123 yardas. Animando Kansas City en el Estadio Arrowhead durante la Revancha del Super Bowl Lix, su esposa, Brittany MahomesY los hijos de la pareja.

Mientras que sus hijos mayores, Sterling Skye, de 4 años, y Patrick «Bronze» Lavon, de 2, han asistido a numerosos juegos de Chiefs, marcó el primer partido en casa Baby Golden’s Primer enfrentamiento de la temporada regular.

Después del juego, Brittany organizó una fiesta de cumpleaños número 30 llena de estrellas para el tres veces MVP del Super Bowl. Mientras organiza una celebración inmediatamente después de una pérdida puede parecer mal tiempo, dado el calendario de práctica de los Jefes en el día de la semana antes de enfrentar el Gigantes de Nueva York En la semana 3, el domingo por la noche fue probablemente la mejor noche para celebrar.

Jefes en el ala cerrada Travis Kelce y su prometida, Taylor Swift, asistió a la fiesta en 1589 Prime, al igual que la estrella del country Kane Brown, y su esposa, Katelyn.

Brittany Mahomes envió un mensaje de cumpleaños amoroso a Patrick Mahomes

Con el cumpleaños real de Mahomes el miércoles 17 de septiembre, Brittany envió un mensaje sincero a su esposo para marcar la ocasión.

Ella compartió Varias fotos De la fiesta y escribió: «¡Feliz 30 cumpleaños! ¡Eres tan especial para nosotros, y te amamos hasta por siempre y más allá! La forma en que nos amas es tan reconfortante y la forma en que haces la vida es tan inspirador! Sigue siendo tú🤍».

Los fanáticos vieron por primera vez la imagen de la fiesta de cumpleaños después de que Brown publicó una foto con Katelyn, Mahomes, Brittany, Kelce y Swift y escribió: «Feliz cumpleaños Pat & Felicidades TT ❤️ Gracias por organizarnos Britt 🙏🏽».

El cumpleaños número 30 de Mahomes también marca el día 1587 Prime se abre al público. American Steakhouse de Kelce y Mahomes se encuentra en el Hotel Loews en Kansas City.

Brittany Mahomes celebró su 30 cumpleaños en Nashville antes de que comenzara la temporada 2025

Antes de que comenzara la temporada 2025 de los Chiefs, Brittany se fue a Tennessee en un avión privado con amigos en su 30 cumpleaños. Lyndsay Bell, cuyo esposo, Blake Bell, es un antiguo ala cerrada para los Jefes, Miranda Hogue, Cass Greinert, Chestley Strother y Swift se unieron a las festividades en Nashville.

Los fanáticos inmediatamente notaron que Swift, de 35 años, llevaba su collar Ruby «T» en las fotos. El cantante de «Karma» debutó por primera vez en la cadena personalizada de Lorraine Schwartz alrededor de su muslo en los Grammys 2025 en Los Ángeles. Luego llevaba la cadena de piernas como un collar para el Super Bowl Lix en Nueva Orleans, confirmando que la «T» fue un guiño al tipo de los Jefes.